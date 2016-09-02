«Алроса» открыла алмазный центр в Свободном порту Владивосток

«Алроса» открыла Евразийский алмазный центр в Свободном порту Владивосток. Цель создания этого центра - диверсификация структуры продаж, отметил во время Восточного экономического форума президент «Алросы» Андрей Жарков.

В центре будут совершаться сделки по продаже сырья, будет демонстрационный зал, разместятся ограночные предприятия, таможенный пост. «Алроса» рассчитывает перевести в этот центр продажи, приходящиеся напрямую на Гонконг и Шанхай.

В центре «Алроса» будет продавать не только сырье, которое сейчас реализуются по спотовым контрактам, но и совершать часть долгосрочных сделок.

Жарков рассказал, что другие компании также смогут работать в центре. Например, индийские ограночные компании получат возможность создать здесь свои предприятия.