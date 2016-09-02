РЖД впервые могут разместить непогашаемые облигации

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) может использовать новые инструменты для привлечения средств, среди которых размещение непогашаемых облигаций, привилегированных акций и создание SPV-компаний. Об этом сообщил президент РЖД Олег Белозеров, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2016).

"Рассматриваем вопрос привилегированных акций, вариант эмиссии непогашаемых облигаций и создания SPV (специальная проектная компания), где мы не имели бы контрольного пакета для того, чтобы не учитывать в консолидированном балансе", - сказал он.

Белозеров напомнил, что РЖД имеют ограничение по соотношению заемных средств, установленное советом директоров.

"Поэтому работаем в этой части и уже для себя создали новые модели в отношении того, чтобы мы могли привлекать деньги, которые не считались бы заемными нашими аудиторами, а были бы рассмотрены как инвестирование в капитал", - пояснил президент РЖД.