Вексельберг задумался над покупкой доли Прохорова в UC Rusal

Виктор Вексельберг рассматривает возможность приобретения доли Михаила Прохорова в UC Rusal. Об этом, по информации агентства Bloomberg, Вексельберг сообщил в кулуарах Восточного экономического форума, отказавшись уточнять детали возможной сделки.

В середине июля газета «Коммерсантъ» сообщала, что Sual Partners Вексельберга и его партнеры по «Ренове», по неофициальным данным, готовы выкупить 17,2% UC Rusal у «Онэксима» Прохорова за $1 млрд с премией к рынку в размере 10%. В этом случае Вексельберг увеличит долю в компании до 32,8%.

«Ведомостям» ранее стало известно, что возможность покупки доли «Онэксима» в UC Rusal со структурами Прохорова обсуждают структуры сына Сулеймана Керимова – 21-летнего Саида. По информации «Интерфакса», структуры Керимова-младшего уже сделали оферту «Онэксиму».

UC Rusal создана в 2007 г. Крупнейшим акционером компании является Олег Дерипаска, который через En+ контролирует 48,13%. Группе «Онэксим» Прохорова принадлежит 17,02% акций, Sual Partners - 15,8%, Glencore - 8,75%. Free float составляет около 10,02%.