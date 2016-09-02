Минпромторг поддержал продажу алкоголя и лекарств через интернет

Министр торговли и промышленности России Денис Мантуров заявил, что поддерживает идею легализовать продажу алкоголя и лекарств через интернет. «Мы за, естественно, поскольку мы поддерживаем все форматы торговли, включая интернет-торговлю. Поэтому я думаю, что дискуссия будет не ограничена только нашим ведомством, Минфином и Минэком. Есть еще Минздрав», - сказал Мантуров. Он отметил, что Минздрав выступает против дистанционной продажи крепких алкогольных напитков.

Глава Минпромторга пояснил, что при покупке алкоголя через интернет документы у покупателя будет проверять курьер, который доставил заказ. «Тебе курьер доставит алкоголь, еще раз у тебя спросит документ, подтверждающий, тому ли он привез этот товар. Поэтому, если будет несовершеннолетний человек, то он просто не совершит эту покупку», - сказал Мантуров. То же касается и рецептурных медицинских препаратов: при получении заказа нужно будет предъявить рецепт.

Разрешить дистанционную продажу алкоголя и лекарств, а также табака, продовольствия и ювелирных изделий предложило Министерство экономического развития. Сегодня замминистра экономики Олег Фомичев сообщил, что снятие ограничений могут начать с вина и пива.По его словам, вопрос будет в ближайшее время обсуждаться на заседании комиссии под председательством вице-премьера Александра Хлопонина.