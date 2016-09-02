Минэкономики поддерживает снятие запрета с интернет-торговли алкоголем и табаком

Снятие ограничений для продажи через интернет могут начать с вина и пива, заявил в кулуарах Восточного экономического форума замглавы Минэкономразвития лег Фомичев. «Возможно, начнут с сухого вина и пива. Может быть, сразу все разрешат, в том числе и дорогие алкогольные напитки», - приводит его слова ТАСС. В ближайшее время тема будет обсуждаться на заседании комиссии под председательством вице-премьера Александра Хлопонина. После этого министерство готово начать подготовку «дорожной карты» по устранению административных барьеров при дистанционной продаже таких товаров.

Минэкономразвития было инициатором предложений по дистанционной торговле алкоголем, табаком, лекарственными средствами, продовольствием и ювелирными изделиями. В министерстве отмечали, что для этого необходимо проработать инструменты госконтроля и надзора.

Запрет на электронную торговлю табачной продукцией Фомичев также считает несправедливым. «Мы считаем, что запрещены (продажи сигарет через интернет), и не очень правильно, потому что электронная торговля непонятно, чем хуже обычной торговли. Ограничения, наверно, какие-то должны быть, но уж если мы разрешили их с ограничением продавать в обычной торговле, то почему мы поражаем в правах самые прогрессивный, самый правильный формат торговли - электронной торговли», - отметил он.

14 марта В Госдуму был внесен проект изменений в закон о регулировании алкогольного рынка, разрешающих торговлю спиртным через интернет. Автор поправок – заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Виктор Звагельский. Хлопонин тогда подчеркивал, что это - исключительно инициатива депутата.