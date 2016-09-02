Правительство обнулило экспортную пошлину на пшеницу

Правительство приняло решение обнулить экспортную пошлину на пшеницу. «Мы приняли решение обнулить экспортную пошлину на пшеницу на ближайшие два года. В результате зерновой рынок получит дополнительный стимул для развития», - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе поездки в Астрахань.

Россия ввела экспортную пошлину на пшеницу с февраля 2015 г. для регулирования внутреннего рынка: тогда из-за резкой девальвации рубля аграрии стали активно продавать зерно за границу, так как экспортная цена привязана к доллару. Размер пошлины несколько раз менялся, с 1 октября 2015 г. она рассчитывается как 50% от таможенной стоимости партии минус 6500 руб. за 1 т, но не менее 10 руб.

По прогнозу Минсельхоза, валовой сбор зерна в этом году составит до 110 млн т, а при благоприятной погоде он может увеличиться на 3-6 млн т. Прогноз урожая пшеницы - 65-68 млн т. Внутреннее потребление зерна в этом сельхозгоду (июль 2016 - июнь 2017 г.) составит 72-74 млн т, в том числе пшеницы - до 40 млн т.

Объем ресурсов зерна позволяет не только полностью обеспечить потребности страны и поддержать необходимый уровень переходящих запасов, но и обеспечивает существенный экспортный потенциал (до 35-40 млн т), считают в Минсельхозе.