Реструктуризация долга позволит «Мечелу» претендовать на госсубсидии – Мантуров

Окончание затянувшегося не на один год процесса реструктуризации долга «Мечела» перед банками позволяет компании Игоря Зюзина претендовать на различные государственные субсидии. Сейчас «Мечел» завершает реструктуризацию $6,14 млрд долга (на конец 2015 г.) с основными кредиторами - Сбербанком, ВТБ и Газпромбанком.

«Они уже формируют соответствующую заявку на поддержку со стороны государства, в частности при предоставлении тех или иных субсидий», - заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров, напомнив, что наличие просроченной задолженности исключает возможность выделения госсредств.

«Теперь, при завершённой реструктуризации, стабилизации финансового положения мы будем использовать наши возможности по субсидиям на разработку, на НИОКРы по ряду направлений, в которых заинтересован «Мечел», - сказал министр.

«Объем зависит от того, на какие проекты будет рассчитывать «Мечел». Под конкретные проекты, в разработке которых заинтересован бизнес и заказчики, мы всегда найдём решение, поскольку широчайшая палитра (инструментов поддержки) сегодня правительством создана для бизнеса. От субсидий по НИОКРам, от компенсации прямых затрат по НИОКРам, до компенсации процентов по кредитам на модернизацию и создание новых производств, льготные займы от Фонда развития промышленности», - заявил Мантуров.