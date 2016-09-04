Первый блок АЭС «Аккую» с высокой степенью уверенности будет сдан в срок – Улюкаев

Министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил о том, что Турция выполнила обещания относительно АЭС «Аккую». По его словам, первый блок АЭС скорее всего будет введен в эксплуатацию в оговоренные контрактом сроки, передает ТАСС.

«По атомной электростанции у нас ситуация весьма позитивно развивается. Турецкая сторона выполнила все свои обещания, внесла изменения в три закона республики, и придала этому проекту статус стратегического... Работа позитивна», - сказал Улюкаев по итогам встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.