Дочерняя структура CNPC построит подводный переход «Силы Сибири»

«Газпром» и китайская госкомпания CNPC заключили контракт на строительство подводного перехода «Силы Сибири». Об этом говорится в сообщении российской компании.

В китайском Ханчжоу на полях саммита G-20 подписи под документом поставили председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и председатель совета директоров CNPC Ван Илинь. Речь идет о возведении подводного перехода трансграничного участка газопровода «Сила Сибири» под рекой Амур.

"Прокладка перехода будет вестись методом щитовой проходки. Подрядчиком работ является China Petroleum Pipeline — трубопроводное бюро CNPC", - уточняется в сообщении.