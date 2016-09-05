Путин пожаловался на недооцененность «Газпрома»

«Газпром» недооценен рынком, но колебания его капитализации не беспокоят российские власти, заявил президент Владимир Путин. «Газпром» явно недооценен, это абсолютно очевидный факт", - сказал Путин в интервью Bloomberg во Владивостоке, где проходил Восточный экономический форум.

Однако Россия не собирается продавать «Газпром», поэтому текущая капитализация компании не расценивается как проблема. «Мы знаем, что такое "Газпром», чего он стоит и чего он будет стоить", - сказал Путин.

«Газпром», капитализация которого на пике превышала $300 млрд, сейчас стоит меньше $50 млрд (около $49,7 млрд), уступая по этому показателю «Роснефти» и Сбербанку.