Куба попросила Путина наладить поставки российской нефти – «Интерфакс»

Председатель Государственного совета и совета министров Кубы Рауль Кастро обратился к президенту России с просьбой рассмотреть возможность налаживания стабильных поставок нефти и нефтепродуктов. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с текстом обращения Рауля Кастро к Владимиру Путину.

У Кубы возникли трудности с поставками из Венесуэлы, которая столкнулась со сложностями в плане производства нефти. В связи с этим Куба, стремясь уменьшить влияние ситуации на население, приняла ограничительные меры в применении энергоносителей, что затрагивает некоторые долгосрочные и среднесрочные планы развития страны, пишет председатель Госсовета.