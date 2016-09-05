Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 5 сентября 2016 года

Политика

Хиллари Клинтон и Дональд Трамп выходят на финальный отрезок президентской кампании. Пока ситуация складывается в пользу Клинтон, однако возможные непредсказуемые события держат в напряжении даже самых оптимистично настроенных демократов читать на WSJ.com

Партия Ангелы Меркель проиграла оппозиционерам в региональных выборах в Мекленбург-Западной Померании, на родине канцлера Германии. Это свидетельствует о том, что партия «Альтернатива для Германии», созданная три года назад и выступающая против миграционной политики Меркель, набирает силу читать на WSJ.com читать на FT.com

Переход власти в Узбекистане из-за смерти президента Ислама Каримова будет происходить в критически важное время для Центральной Азии, так как власть в регионе принадлежит уже не молодым автократам читать на FT.com

Тереза Мэй выступила против балльной системы для привлечения в Великобританию квалифицированных мигрантов, что вызвало резкую критику сторонников Brexit, многие из которых именно с ее помощью призывали ограничить въезд в страну читать на FT.com

Экономика

Развивающиеся страны могут привлечь рекордную сумму на мировых долговых рынках в этом году. С начала года они уже выпустили бонды на $90 млрд на фоне низких процентных ставок в развитых странах читать на FT.com

А вот компании из развивающихся стран в этом году погасят больше внешних долгов, чем привлекут читать на FT.com

Мировые лидеры на саммите G20 намерены найти эффективный план, как ускорить мировую экономику и увеличить уверенность в преимуществах глобализации. Но черновой вариант их коммюнике, с копией которого ознакомилась WSJ, очень сложен, так как содержит предложения по поводу борьбы с миграционным кризисом, терроризмом, вирусом Зика и другими проблемами. По словам дипломатов, это подчеркивает различие интересов сторон читать на WSJ.com

Председатель Еврогруппы Йерун Дейсселблум раскритиковал реакцию Apple на постановление о дополнительной выплате налогов на 13 млрд евро. По его словам, Apple не понимает стоящие перед крупными компаниями моральные обязательства по уплате налогов читать на WSJ.com

ЕЦБ подвергается критике за свою мягкую денежную политику, потому что отрицательные процентные ставки наносят вред банкам. Но в недавнем исследовании некоторые экономисты пришли к выводу, что процентные ставки должны быть снижены еще сильнее, а программа покупки активов – расширена. На практике успех подобной политики в разных странах зачастую зависит от их уникальных экономических характеристик читать на FT.com

Председатель Банка Японии Харухико Курода признал негативные стороны своей политики отрицательных процентных ставок, но исключил сокращение стимулирования, пока инфляция не достигнет 2% читать на WSJ.com читать на FT.com

Индустрия

Российская Polymetal возвращается в индекс FTSE 100 Лондонской биржи благодаря сильному росту котировок акций на фоне восстановления цен на золото и серебро в этом году. Но компания по-прежнему недооценена из-за негативного отношения инвесторов к России, считает ее гендиректор Виталий Несис читать на FT.com

Южнокорейский контейнерный перевозчик Hanjin Shipping подал в США заявление о банкротстве и защите от кредиторов и планирует сделать это еще примерно в 10 странах, чтобы защитить свои корабли и другие активы по всему миру читать на WSJ.com

Автомобили

Еврокомиссия заявила в понедельник, что работает над координацией подачи коллективных исков примерно в 20 странах ЕС против Volkswagen с целью заставить компанию выплатить компенсации европейским водителям в связи с «дизельгейтом» читать на WSJ.com

Семья Аньелли решила переместить штаб-квартиру своего холдинга Exor, контролирующего Fiat Chrysler и Ferrari, из Италии в Нидерланды читать на FT.com

Автопроизводители сталкиваются с критикой за то, что они спешат разрекламировать свои технологии автопилота, тем самым вводя потребителей в заблуждение по поводу их возможностей читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Нефть Brent в понедельник утром подорожала более чем на 4% благодаря надеждам, что крупные производители будут больше сотрудничать ради поддержания цен на нефть. На саммите G20 Саудовская Аравия и Россия заявили, что создадут рабочую группу для слежения за ситуацией на нефтяном рынке, но пока они не договорились об ограничении нефтедобычи читать на FT.com читать на WSJ.com читать на WSJ.com

Израиль надеется привлечь крупнейшие нефтегазовые компании к участию в аукционе на права на разведку шельфовых месторождений, который состоится в ноябре читать на FT.com

Французская EDF и китайская CGN могут заработать более 100 млрд фунтов в течение 35 лет, если британское правительство одобрит строительство АЭС Hinkley Point. Об этом свидетельствует исследование, проведенное по заказу FT читать на FT.com

Финансы

С начала года 10 крупнейших инвестбанков уже выплатили штрафы на $9,79 млрд. Таким образом, по итогам года эта сумма наверняка превысит $10,36 млрд, выплаченные ими в 2015 г. читать на FT.com

Совокупная выручка 12 крупнейших инвестбанков снизилась на 15% до $79 млрд в первом полугодии. Это ее самое сильное снижение со времен финансового кризиса, поэтому им необходимо предпринимать радикальные меры, чтобы изменить ситуацию читать на FT.com

Бонусы руководителей крупнейших в мире инвесткомпаний в среднем в 15 раз превышали их оклад в 2015 г. Это вызывает беспокойство, что бонусы в отрасли «вышли из-под контроля» читать на FT.com

Немногие инвесторы теперь ждут, что повышение ставок ФРС США вызовет распродажу казначейских облигаций. По мнению трейдеров, ФРС будет повышать ставки очень медленно читать на WSJ.com

Barclays снова переманил топ-менеджера из JPMorgan Chase. Тим Тросби возглавит его корпоративное и международное подразделение. В прошлом году Barclays возглавил американец Джес Стейли, который привел за собой нескольких бывших коллег из JPMorgan читать на FT.com

Технологии

Глобальный отзыв смартфона Samsung Galaxy Note 7 пришелся как нельзя кстати для Apple, отмечают аналитики. Ведь ажиотаж вокруг выхода нового iPhone на этой неделе сейчас не такой сильный, как обычно читать на FT.com

Sony намерена «агрессивно» выйти на рынок мобильных игр, рассказал FT ее гендиректор Каз Хираи. Это связано с успехом игры Pokemon Go ее конкурента Nintendo читать на FT.com

Altice Патрика Драи сделала предложение более чем на 2 млрд евро о выкупе еще не принадлежащих ей 22,25% акций французской телекоммуникационной компании SFR читать на WSJ.com

Хиллари Клинтон начала пользоваться приложением для шифрования сообщений Signal на фоне недавней хакерской атаки на Национальный комитет Демократической партии. Signak разработано компанией Open Whisper Systems, которая также обеспечивает шифрование сообщений в WhatsApp и Facebook Messenger читать на FT.com

Некоторые специалисты в Кремниевой долине разрабатывают тонкие гибкие платы. Представители отрасли надеются, что это поможет возродить производство электроники в США читать на WSJ.com

Медиабизнес

Liberty Media близка к покупке крупной доли в Formula 1 у CVC Partners. В результате возможной сделки гоночная серия может быть оценена в $8-9 млрд читать на FT.com

Потребительский рынок

Ожидается, что Бразилия легализует игорный бизнес после 70-летнего запрета. Это связано с необходимостью увеличить налоговые поступления для покрытия бюджетного дефицита читать на FT.com

Вьетнам планирует выручить около $2,2 млрд за счет приватизации двух пивоваренных компаний. Они контролируют более половины местного рынка пива, который вызывает интерес у иностранных инвесторов читать на FT.com

Недвижимость

Гонконгский девелопер SRE Group приобретет лондонскую штаб-квартиру Societe Generale за 84,5 млн фунтов. При этом банк продолжит арендовать ее до 2020 г., пока не переедет в новую штаб-квартиру читать на FT.com

Немецкий домовладелец Vonovia приобретет австрийского конкурента Conwert за 2,9 млрд евро, включая долг читать на FT.com

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