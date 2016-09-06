Акции «Т плюса» дешевеют на 1,4% в начале торгов

Обыкновенные акции компании «Т плюс» в начале торгов на Московской бирже подешевели на 1,42% до 0,485 руб. за штуку. В ходе торгов котировки опускались до 0,479 руб.

Следственный комитет (СКР) расследует уголовное дело в отношении нынешнего гендиректора «Т плюса» (бывший «КЭС-холдинг», входит в группу «Ренова» Вексельберга) Бориса Вайнзихера и двух его предшественников – председателя совета директоров энергокомпании, управляющего директора группы компаний «Ренова» Евгения Ольховика и гендиректора «Вымпелкома» Михаила Слободина, сообщил вчера представитель комитета Владимир Маркин.

СКР подозревает, что в 2007–2014 гг. три топ-менеджера передавали взятки чиновникам Коми во главе с бывшим губернатором Вячеславом Гайзером в обмен на выгодные тарифы на тепло- и электроэнергию и другие льготы и преференции. Взятки давались как в денежной форме (на сумму более 800 млн руб.), так и в виде 36% акций «Коми энергосбытовой компании», которая перешла в собственность аффилированного с чиновниками офшора.