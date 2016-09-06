«Газпром» предложил китайской CNOOC участвовать в разработке на шельфе

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания предложила китайской CNOOC участвовать в разработке нефтяных месторождений на российском шельфе. «Что касается нефти – мы такую возможность рассматриваем, такие предложения сделаны. В частности, это месторождения на шельфе... Что касается газовых месторождений - надо понимать, что у "Газпрома» в текущий период времени профицит добычных мощностей – 150 млрд куб. м газа – это наш профицит в области добычи. Без сомнения, нет никакой необходимости ни в привлечении инвестиций, ни в привлечении партнеров в эти проекты», – сказал Миллер.

Разработкой нефтяных месторождений на шельфе занимается «дочка» «Газпрома» – «Газпром нефть». Весной заместитель гендиректора этой компании Андрей Патрушев направил письмо в Минприроды, в котором заявил, что налоговый маневр, санкции и снижение цен на нефть негативно повлияли на возможности компаний инвестировать в разведку шельфа.