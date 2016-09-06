Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 6 сентября 2016 года

Политика

Российские власти всего за две недели до парламентских выборов объявили «Левада-центр» иностранным агентом. Это единственная в стране независимая организация, проводящая общественные опросы. Ранее «Левада-центр» зафиксировал снижение рейтингов «Единой России» читать на FT.com

Мексика думает об отмене ряда двусторонний соглашений с США, если Дональд Трамп победит на президентских выборах. Это касается и договора 1848 г., по которому Мексика отдала значительную часть своей территории США читать на FT.com

Экономика

Саммит G20 в Китае завершился с призывами ускорить мировой экономический рост. Однако в итоговом документе указано мало конкретных шагов, а также есть сомнения в том, что Пекин выполнит свои обещания читать на WSJ.com читать на FT.com

Центробанки стали одними из крупнейших инвесторов на долговых рынках из-за своих программ скупки облигаций. Поэтому экономисты и инвесторы задумываются, начнут ли центробанки закупать акции. Это могло бы поспобствовать росту фондовых рынков читать на WSJ.com

ЕЦБ уже приобрел гособлигации более чем на 1 трлн евро. Снижение их доходностей увеличивает беспокойство, что ЕЦБ не сможет найти достаточно подходящих облигаций для реализации программы денежного стимулирования читать на FT.com

Крупный план

Ключевые фигуранты скандала вокруг суверенного фонда Малайзии 1MDB, из которого предположительно были выведены миллиарды долларов, могли сотрудничать с банкирами или оказывать влияние на них читать на WSJ.com

Индустрия

General Electric приобретет за $1,4 млрд две европейские компании, занимающиеся 3D-печатью. Корпорация надеется найти новые способы производства компонентов для авиастроения читать на WSJ.com

Многие центры по утилизации кораблей в Индии терпят убытки из-за китайских спекулянтов. Дело в том, что они массово приобретали корабли, когда сталь была дорогой. Но на утилизацию кораблей требуется пять месяцев, и за это время цены на сталь успели рухнуть читать на WSJ.com

Автомобили

Гибридный автомобиль Toyota Prius пользуется высоким спросом в Японии, но в США его продажи снижаются из-за относительно низких цен на бензин читать на WSJ.com

Volkswagen планирует приобрести примерно за $200 млн около 17% акций американского производителя грузовиков Navistar. Это свидетельствует о готовности немецкого концерна расширять сой бизнес в США, несмотря на «дизельгейт» читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Нефть Brent во вторник утром немного подешевела из-за неопределенности по поводу международного соглашения об ограничении нефтедобычи читать на WSJ.com

Министр нефти Ирана Биджан Занганех заявил, что страна поддерживает любые меры, направленные на стабилизацию нефтяного рынка. Правда, он не стал подтверждать, что Иран согласится на заморозку уровня нефтедобычи в сентябре читать на FT.com

Канадский оператор нефте- и газопроводов Enbridge приобретет за $28 млрд американского конкурента Spectra Energy читать на WSJ.com

Консорциум китайских независимых нефтепереработчиков, пытающихся выйти из тени госкомпаний, планирует скоординировать закупки нефти. Но их подъем поспособствовал избытку дизеля в Китае читать на FT.com

Финансы

Многие аналитики сейчас превозносят экономические перспективы развивающихся стран. Но аналитики Bank of America Merrill Lynch предупреждают, что приток инвестиций на развивающиеся рынки рискует привести к возникновению пузыря на них в 2017 г. читать на FT.com

Некоторым взаимным фондам, специализирующимся на развивающихся рынках и драгоценных металлах, летом удалось получить прибыль более 20% читать на FT.com

Корпоративные облигации с высокой доходностью пользуются высоким спросом у инвесторов в этом году. Но в результате этого спрэды между их доходностью и доходностью гособлигаций США значительно снизились. Это вызывает беспокойство у некоторых инвесторов, так как такие корпоративные облигации становятся более чувствительными к повышению процентных ставок в США читать на WSJ.com

Платежная система PayPal заключила партнерское соглашение с MasterCard. Это произошло вскоре после того, как в июле PayPal заключила аналогичное соглашение с Visa. PayPal надеется с помощью этого сделать свой сервис более распространенным читать на WSJ.com

Европейские банки становятся похожими на японские в плане низких финансовых результатов, предупредили специалисты JPMorgan Chase читать на FT.com

Технологии

Гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин в понедельник ушел в отставку из-за того, что он стал фигурантом антикоррупционного расследования читать на WSJ.com

Apple в среду представит новые модели iPhone. Но в них вряд ли будут значительные изменения, которых клиенты компании привыкли ждать каждый год читать на WSJ.com

Быстрый отзыв смартфонов Galaxy Note 7 позволит Samsung ограничить связанные с ним издержки, считают аналитики. Но долгосрочный урон репутации компании оценить сложнее читать на FT.com

Глобальный отзыв смартфонов Galaxy Note 7 привлек внимание к компании Samsung SDI, которая поставляет для них 65% аккумуляторов читать на WSJ.com

Такие крупные стартапы из Кремниевой долины, как Uber и Airbnb, все дольше остаются частными. При этом они продолжают привлекать венчурные инвестиции, и инвесторам требуется информация о них. Поэтому появляются аналитики, специализирующиеся именно на таких стартапах читать на FT.com

Взрыв ракеты Falcon 9 компании SpaceX, произошедший на прошлой неделе, делает более острым стоящий перед NASA вопрос: когда американские космические корабли снова смогут доставлять астронавтов на орбиту? До происшествия ожидалось, что это произойдет менее чем через два года читать на WSJ.com

KuangChi Science, китайский конкурент SpaceX, планирует инвестировать $1,5 млрд в космический туризм и посвященный ему тематический парк читать на FT.com

Потребительский рынок

Bayer повысила предложение по покупке Monsanto. Согласно ему, компания оценивается более чем в $65 млрд, включая долг. Monsanto назвала переговоры «конструктивными» читать на WSJ.com читать на FT.com

Чистая прибыль Lego в первом полугодии снизилась на 2% до 3,49 млрд датских крон ($520 млн) на фоне отсутствия роста продаж в США и инвестиций в увеличение мощностей читать на WSJ.com читать на FT.com

Немецкий ритейлер Metro в понедельник подтвердил намерение разделиться на две компании, о чем было объявлено в марте. Планируется, что разделение бизнеса и листинг обеих компаний состоится в середине 2017 г. читать на FT.com

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