Россия и Бахрейн договорились о сотрудничестве в сфере ВТС и по газу

По итогам переговоров президента России Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифой стороны договорились о военном сотрудничестве, расширении взаимодействия в области сжиженного природного газа и укреплении партнерства в целях добычи нефти и газа, подписав соответствующие соглашения.

Всего было подписано четыре документа. Подписи под ними поставили руководители российских и бахрейнских компаний в присутствии лидеров двух стран.

В частности, было подписано соглашение между правительствами России и Королевства об учреждении межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Также правительства двух стран подписали соглашение о военном сотрудничестве.

Руководство компаний Газпром и нефтегазового холдинга Бахрейна «NOGA холдинг» поставили подписи в меморандуме о взаимопонимании по расширению сотрудничества в области сжиженного природного газа.

Еще один меморандум с «NOGA холдинг» заключила Росгеология. Он касается укрепления партнерства в области геофизических исследований в целях разведки и добычи нефти и газа.