«Гражданские самолеты Сухого» возглавил Камиль Гайнутдинов

Совет директоров АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) 6 сентября досрочно расторг трудовой договор с президентом компании Ильей Тарасенко, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании. Это решение уже вступило в силу. С 7 сентября до 6 сентября 2019 г. президентом ГСС станет топ-менеджер Boeing Commercial Airplanes Камиль Гайнутдинов.

Ранее о готовящейся кадровой замене сообщал «Коммерсантъ». Отбор кандидатов на пост нового главы ГСС вел лично президент ОАК Юрий Слюсарь. Требование к кандидатам заключалось в способности выстроить систему послепродажного обслуживания с учетом специфики мирового рынка. Ожидается, что в ближайшее время Тарасенко возглавит РСК «МиГ» вместо его нынешнего руководителя и генконструктора Сергея Короткова. По информации издания, рокировки инициировало правительство, возражавшее против совмещения Коротковым двух функций. В итоге он останется генконструктором и возглавит совет директоров «МиГа».

Гайнутдинов в 2003 г. работал в авиакомпании «ЮТэйр», отвечая за все контракты по вертолетным перевозкам за рубежом, в 2005 г. возглавил подразделение Commercial Aviation Services (CAS) Boeing Commercial Airplanes в России и СНГ.