«Альфа-групп» вывела Слободина из наблюдательного совета

Михаил Слободин покинул наблюдательный совет «Альфа-групп», передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы холдинга.

Слободин возглавлял «Вымплеком» с 2013 г. В наблюдательный совет компании он вошел в начале 2016 г.

В понедельник, 5 сентября, стало известно об отставке Слободина с поста генерального директора «Вымпелкома». Слободин в начале месяца подписал новый контракт с компанией (на три года). Он ушел из компании сразу же, как появилась информация о расследовании дела в отношении «Т плюс» - бывшей «КЭС холдинг», которую Слободин возглавлял в 2002-2010 гг. Следствие подозревает топ-менеджера в организации коррупционной схемы: взятки руководителям Коми в обмен на высокие тарифы на теплоэнергию для структур «КЭС холдинга». На данный момент Слободин находится за границей, в России его объявили в розыск.