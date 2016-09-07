Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 7 сентября 2016 года

Политика

Министр обороны США Эштон Картер обвинил Россию в том, что она подрывает международный порядок. Также он намекнул, что Вашингтон не оставит незамеченными попытки хакеров, предположительно связанных с Россией, вмешаться в президентские выборы в США читать на WSJ.com

Выяснилось, что вскоре после передачи Ирану в январе $400 млн администрация президента США Барака Обамы отправила в страну на самолетах еще $1,3 млрд. Республиканцы критикуют Белый дом, обвиняя его в выплате выкупа за освобождение американских заключенных, поэтому хотят запретить на законодательном уровне министерству финансов делать любые платежи Ирану читать на WSJ.com

Турция пытается создать «зону безопасности» вдоль сирийской границы читать на FT.com

Кыргызстан заявил во вторник, что произошедший на прошлой неделе взрыв у китайского посольства был организован действующими в Сирии террористами уйгурского происхождения читать на FT.com

Точка зрения

Прошел год с тех пор, как Россия начала наносить авиаудары в Сирии. Критики видят во Владимире Путине хищного оппортуниста, а его сторонники — проницательного и даже дальновидного человека. Если попытаться представить его геополитический баланс на Ближнем Востоке, то в конечном итоге у него он выглядит хорошо, в отличие от США, считает колумнист FT Дэвид Гарднер читать на FT.com

Экономика

ВВП Австралии во II квартале вырос на 0,5%. Таким образом, в стране не наблюдается рецессии уже 25 лет читать на WSJ.com

Многие экономисты ожидают, что ЕЦБ продлит свою программу покупки облигаций. Тем не менее многие уверены, что Центробанк не будет этого обещать по итогам своего ближайшего заседания в четверг. ЕЦБ уже потратил более 1 трлн евро на покупку облигаций, но эффективность программы вызывает сомнения на фоне низких темпов экономического роста и инфляции читать на FT.com

Ирландия десятилетиями пыталась привлечь транснациональные корпорации своей дружелюбной, но зачастую скрытной налоговой системой. Но в последние годы – на фоне обвинений в уклонении от налогов в адрес Apple – Дублин попытался сделать свои соглашения с иностранными компаниями более прозрачными читать на WSJ.com

Henkel и Sanofi во вторник стали первыми в мире публичными компаниями, которые выпустили номинированные в евро облигации с отрицательной доходностью. Это подчеркивает, как денежная политика ЕЦБ снижает стоимость займов и меняет представления о финансовых рынках читать на WSJ.com читать на FT.com

Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс заявил, что процентные ставки стоит повысить раньше, а не позже, учитывая восстановление американской экономики читать на FT.com

Предыдущие полвека около 1000 японских компаний использовали Великобританию в качестве плацдарма для выхода на европейский рынок. Но теперь Brexit создает неопределенность по поводу будущих инвестиций. Особенно это касается автомобильного, технологического и банковского секторов читать на FT.com

В ОАЭ в ближайшие месяцы должен вступить в силу долгожданный закон о банкротстве компаний, который защитит их руководителей от уголовного преследования читать на FT.com

Индустрия

Цены на коксующийся уголь, используемый в производстве стали, выросли более чем на 45% за последние три недели до максимального уровня с начала 2013 г. из-за высокого спроса в Китае читать на WSJ.com

Glencore во вторник выпустила облигации на 1 млрд евро, чтобы рефинансировать долг. Благодаря масштабному плану компании по сокращению долга котировки ее акций с начала года выросли на 160% читать на FT.com

Автомобили

Volkswagen ведет переговоры о создании совместного предприятия для производства электромобилей в Китае читать на WSJ.com

Ford сократил почти вдвое до 100 млн фунтов запланированные инвестиции в британский завод по производству двигателей. При этом компания утверждает, что это не связано с Brexit читать на FT.com

Энергоресурсы

Цены на нефть в среду утром немного выросли на фоне ослабления доллара читать на WSJ.com

Члены ОПЕК столкнутся с дилеммой во время переговоров об ограничении нефтедобычи. Они хотят, чтобы нефть подорожала, но в случае сильного роста цен производители сланцевой нефти в США увеличат добычу. Поэтому представители картеля говорят о желаемом диапазоне в $50-60 за баррель читать на WSJ.com

Компания Apache обнаружила в Техасе новое месторождение, в котором может содержаться минимум 2 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Таким образом, оно может стать одним из крупнейших месторождений, обнаруженных за последние 10 лет читать на WSJ.com

Увеличение спроса на автомобильное топливо в развитых странах поспособствовало росту цен на нефть в этом году. Но многие аналитики прогнозируют, что этому придет конец на фоне избытка предложения и высоких запасов топлива читать на WSJ.com

Финансы

Облигации развивающихся рынков пользуются высоким спросом у западных инвесторов, ищущих более высокую доходность. Но хоть их предложение и велико, для западных инвесторов доступна лишь небольшая часть этих облигаций читать на FT.com

Такие банки, как Deutsche Bank, Citigroup и Goldman Sachs, меняют процесс найма сотрудников. Они хотят расширить число учебных заведений, в которых ищут кандидатов, и сократить число сотрудников, которые затем покидают их ради хедж-фондов. Для этого банки используют поведенческие тесты читать на FT.com читать на FT.com

Китайские банки в этом году сократили около 35 000 человек и снизили зарплаты. Это связано с их желанием сократить расходы на фоне медленного роста выручки читать на FT.com

Goldman Sachs много лет охранял от конкурентов программное обеспечение Securities DataBase, помогавшее ему совершать удачные трейдерские операции. Но теперь инвестбанк начал предоставлять его клиентам бесплатно. Однако это связано не с альтруизмом, а с изменениями в регулировании финансового сектора, ограничивающими трейдинговые риски, которые могут брать на себя банки читать на WSJ.com

Технологии

У специалистов расходятся ожидания относительно того, насколько успешным будет новый iPhone, который будет представлен в среду. Поэтому стоит обратить внимание на несколько важных моментов, включая отсутствие разъема для наушников на новом смартфоне читать на FT.com читать на WSJ.com

«Лаборатория Касперского» обнаружила новый вирус, который позволяет хакерам красть информацию из банковских приложений на операционной системе Android 6 читать на WSJ.com

Транснациональные компании по-прежнему настороженно относятся к новому соглашению США и ЕС о передаче данных, показывает опрос. В том числе это связано с опасениями, что соглашение может постигнуть судьба предыдущего договора Safe Harbor, который был отменен читать на WSJ.com

В результате взрыва ракеты Falcon 9 на прошлой неделе был уничтожен спутник израильской компании Spacecom. Это угрожает сорвать запланированную покупку компании китайской Beijing Xinwei Group за $285 млн читать на FT.com

Такие крупные производители игровых консолей, как Sony и Microsoft, теперь выпускают новинки чаще, чтобы поспевать за конкурентами и быстроменяющимися технологиями. Так, ожидается, что в среду Sony представит новую версию PlayStation 4 читать на WSJ.com

Медиабизнес

Компания 21st Century Fox заплатит около $20 млн бывшей ведущей Fox News Гретчен Карлсон, чтобы урегулировать ее обвинения в сексуальных домогательствах со стороны бывшего гендиректора канала Роджера Айлза читать на WSJ.com читать на FT.com

Facebook в августе изменила алгоритм отображения популярных новостей в своей социальной сети из-за обвинений, что модераторы отбирают их субъективно, руководствуясь политическими мотивами. Но в последние дни выяснилось, что новый алгоритм работает хуже предыдущего читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Крупнейший в мире производитель презервативов – малазийская Karex – ожидает долгосрочный рост спроса на свою продукцию на фоне беспокойства по поводу вируса Зика. С начала сентября ее акции подорожали на 9,5% читать на WSJ.com

Некоторые акционеры Monsanto предупредили, что Bayer придется еще сильнее повысить предложение, чтобы приобрести компанию. При этом некоторые акционеры Bayer обеспокоены, что немецкая компания и так уже предлагает слишком высокую цену за американскую. Сейчас Bayer оценивает Monsanto в $56 млрд, не считая долг читать на FT.com читать на WSJ.com

Фермеры обеспокоены из-за крупных слияний в сельскохозяйственном секторе, как, например, возможная сделка Bayer и Monsanto. Они опасаются роста цен на семена и гербициды читать на FT.com

Недвижимость

После референдума о Brexit банк Wells Fargo заново начал переговоры о покупке недвижимости в Лондоне и смог немного сбить цену. Однако это не исключительный случай, а новая норма. Такими являются многие сделки с недвижимостью, заключенные после референдума, говорят участники рынка читать на WSJ.com

Менеджмент

Компании, вознаграждающие сотрудников своими акциями, могут за счет этого увеличить свою прибыль на 4%, выявило исследование, изучившее примерно 57 000 компаний по всему миру читать на WSJ.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.