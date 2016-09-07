Товары на $14 млрд застряли в транзите после краха Hanjin Shipping

Стоимость товаров, находящихся в транзите, после введения внешнего управления и заявления о банкротстве крупнейшего контейнерного перевозчика Южной Кореи Hanjin Shipping оценивается в $14 млрд, сообщило агентство Bloomberg. Не исключено, что часть из них опоздает к предрождественскому пику продаж.

Грузоотправители ищут альтернативные пути доставки, однако они стоят намного дороже. Так, у Samsung застряли комплектующие для завода в Мексике и готовая бытовая техника в сумме на $38 млн на двух контейнеровозах Hanjin, которые не принимает порт Лонг-Бич (Калифорния). Доставка аналогичных комплектующих самолетом будет стоить минимум $8,8 млн, сообщила компания. По состоянию на конец прошлой недели на рейдах в ожидании разгрузки стояли 86 контейнеровозов Hanjin.

Происходящее уже вредит имиджу Южной Кореи, отмечает Bloomberg. Чтобы не допустить дальнейшего разрыва логистических цепей, Hanjin Group выделит 100 млрд вон ($92 млн), включая личные средства своего руководителя Чо Ян-Хо. Правящая партия Кореи «Сэнури» попросила правительство страны выделить Hanjin еще 100 млрд вон под залог активов.