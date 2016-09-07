Гайзер дал показания против Слободина, Ольховика и Вайнзихера – Forbes

Бывший губернатор Коми Вячеслав Гайзер дал показания против совладельца и управляющего ГК «Ренова» Евгения Ольховика, экс-гендиректора ПАО «Т плюс» Бориса Вайнзихера и бывшего гендиректора «Вымпелкома» Михаила Слободина, передает Forbes со ссылкой на источники. В обмен на показания Гайзеру могут сократить срок, передает издание.

Ольховика, Вайнзихера и Слободина обвиняют в коррупции. Их стали подозревать после того, как обвиняемый в организации преступного сообщества Гайзер согласился на сделку со следствием.

«Якобы Гайзер дал показания против Слободина, Ольховика и Вайнзихера в обмен на срок наказания в размере 15 лет, тогда как по обвинениям по ст. 210 УК («Организация преступного сообщества») и 159 УК («Мошенничестве в особо крупных размерах») ему грозит пожизненный срок. Я это точно знаю», — подтвердили источники.

Слободина, Ольховика и Вайнзихера подозревают в даче взятки в размере 800 млн руб. властям Коми. Взятка обеспечивала выгодные тарифы энергетической компании «Т плюс».