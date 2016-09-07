Возбуждено новое дело о получении взятки экс-руководством Коми – «Интерфакс»

Следственный комитет России (СКР) возбудил новое дело по факту получения взятки бывшим руководством Республики Коми. Об этом сообщил «Интерфаксу» в среду, 7 сентября, источник, знакомый с ситуацией.

«Однако Вячеславу Гайзеру [экс-губернатор Коми] обвинение пока не предъявлено, он не является ни обвиняемым, ни подозреваемым по этому делу», - отметил собеседник агентства.

При этом он добавил, что новое дело не связано с делом в отношении руководства компании «Т плюс».

Гайзер был задержан в сентябре 2015 г. Он обвиняется в мошенничестве, легализации похищенного имущества и организации преступного сообщества. Помимо Гайзера и бывшего заместителя главы Коми Алексея Чернова под стражу были взяты 13 фигурантов. Всего в деле 19 обвиняемых, напоминает «РИА Новости».

Из предъявленного ранее Гайзеру обвинения был убран один эпизод мошенничества, подчеркнул источник «Интерфакса». «Из обвинения убрали эпизод по гостинице "Авалон" в связи с отсутствием состава преступления», - указал он.

Ранее на этой неделе официальный представитель СКР Владимир Маркин заявил, что следствие по делу о взяточничестве в Республике Коми задержало и намерено просить суд об аресте двоих руководителей энергетической компании «Т плюс».

«Фигурантами уголовного дела являются Михаил Слободин, Евгений Ольховик (в настоящее время управляющий директор группы компаний "Ренова"), Борис Вайнзихер (в настоящее время генеральный директор ПАО "Т плюс"), являвшиеся руководителями ЗАО "КЭС" в период с 2007 по 2014 г., и другие пока не установленные лица», - сказал он.