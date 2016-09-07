США сохранили пошлины на поставки горячекатаной стали из России

Минторг США решил оставить в силе антидемпинговые пошлины в отношении поставщиков горячекатаной стали из России. Уведомление об этом размещено в среду на сайте правительственного вестника «Федерал реджистер» и завтра будет в нем опубликовано, пишет ТАСС.

Согласно документу решение принято по итогам очередного рассмотрения антидемпингового режима в отношении данной продукции. Рассмотрение проводилось по ускоренной процедуре без участия российской стороны.

Антидемпинговые пошлины определены минторгом США в размере 73,59% для продукции ОАО «Северсталь» и 184,56% - для всех остальных российских поставщиков.