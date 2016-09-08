Общество «Динамо» возглавил бывший гендиректор «Норникеля» Стржалковский

Новым председателем Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» на пять лет избран Владимир Стржалковский. За него единогласно проголосовали делегаты XIX внеочередной Всероссийской конференции общества «Динамо», состоявшейся в четверг в Москве.

«Свою задачу я вижу в том, чтобы "Динамо" сохранило свой потенциал. Я приложу максимум усилий, чтобы "Динамо" сохранило все лучшее, что было сделано в предыдущие годы, и получило новое развитие», - сказал Стржалковский после избрания.

Перед голосованием конференция приняла отставку Владимира Проничева, возглавлявшего ВФСО «Динамо» с 2000 г. 5 августа Проничев объявил о сложении с себя обязанностей председателя.

Стржалковский сообщил, что количество заместителей председателя ВФСО «Динамо» будет сокращено до четырех человек. От должностей заместителя председателя освобождены Сергей Сысоев, Владимир Тимошин, Михаил Тюркин, Александр Уланов, Сергей Маленко.

Владимиру Стржалковскому 62 года. Он работал заместителем министра по физической культуре, спорту и туризму , заместителем министра экономического развития и торговли, руководителем Федерального агентства по туризму, был генеральным директором, председателем правления ОАО «ГМК "Норильский никель", входил в совет при президенте по подготовке и проведению зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи.