Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 8 сентября 2016 года

Политика

Высокопоставленные американские чиновники в среду сделали предупреждение России относительно ее предполагаемой причастности к хакерским атакам на Демократическую партию США. Но один из подозреваемых хакеров заявил WSJ, что его предполагаемые связи с Россией - это «чушь», и пообещал обнародовать больше информации уже на следующей неделе читать на WSJ.com

Каждый из кандидатов в президенты США - Хиллари Клинтон и Дональд Трамп - в среду постарался убедить избирателей, что именно он сможет лучше обеспечить безопасность страны. Также Трамп похвалил то, как Владимир Путин «контролирует свою страну» читать на WSJ.com читать на FT.com

Сирийская оппозиция представила план перемирия, предполагающий переход к демократическому государству без президента Башара Асада. Это было сделано перед началом международных переговоров в Лондоне по урегулированию конфликта в Сирии читать на WSJ.com читать на FT.com

Крупный план

Кремль подходит к предстоящим выборам в Думу очень серьезно, чтобы укрепить существующий порядок. По мнению некоторых аналитиков, основная проблема политической системы России в том, что в стране стало невозможно изменить власть путем выборов читать на FT.com

Экономика

ЕЦБ оставил процентные ставки на прежнем уровне и заявил, что они еще продолжительное время будут оставаться такими или будут ниже. Программа покупки облигаций будет продолжаться по меньшей мере до марта 2017 г. читать на WSJ.com читать на FT.com

У ЕЦБ могут возникнуть проблемы с реализацией программы покупки облигаций, потому что удовлетворяющих ее требованиям бумаг может не хватить читать на FT.com

Загрязнение экономики стоит мировой экономике $5,1 трлн в год, по оценкам Всемирного банка. Это примерно вдвое выше ВВП Великобритании читать на FT.com

Итальянское правительство готовится выпустить 50-летние облигации. Это еще один признак того, что низкие процентные ставки и доходности облигаций помогают даже менее экономически успешным странам привлекать более долгосрочное финансирование читать на WSJ.com

Долгое время Германия пропагандировала фискальную дисциплину в ЕС, поэтому о снижении налогов в стране не могло быть и речи. Теперь Германия переосмысливает свой подход. Однако большинство немцев не хотят снижения налогов, показал недавний опрос читать на WSJ.com

Председатель Банка Англии Марк Карни в среду выступил в защиту решения центробанка снизить процентные ставки до рекордно низкого уровня летом для смягчения последствий Brexit. Также он не исключил дальнейшего снижения ставок осенью читать на WSJ.com читать на FT.com

Хоть Еврокомиссия и постановила, чтобы Apple доплатила Ирландии налоги на 13 млрд евро, но у компании и ирландского правительства есть возможность изменить ситуацию, подав апелляцию читать на WSJ.com

Точка зрения

Налоговое дело Apple демонстрирует разницу между законом и экономикой. С точки зрения последней, решение Еврокомиссии заставить Apple доплатить налоги на 13 млрд евро в Ирландии правильное. Но с точки зрения закона ситуация неоднозначна, поэтому Ирландия и Apple постараются доказать свою правоту, пишет экономический обозреватель WSJ Грег Ип читать на WSJ.com

Индустрия

Из-за банкротства Hanjin Shipping грузы стоимостью около $14 млрд остаются на ее судах в море и не могут быть отгружены в порты. Владельцы товаров, включая Samsung Electronics, пытаются каким-то образом получить их и отправить клиентам читать на WSJ.com

Считается, что немецкие поезда всегда приходят вовремя. Но еще в 2014 г. они были одними из наименее пунктуальных среди поездов дальнего следования стран ЕС. Поэтому в последние два года Siemens пытается изменить это, используя анализ данных и сенсоры для своевременного технического обслуживания поездов читать на FT.com

Автомобили

Daimler объявил о сотрудничестве с американским производителем беспилотников Matternet. Они планируют инвестировать $560 млн в разработку оснащенных дронами электрических грузовиков для доставки товаров читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Нефть в четверг утром подешевела на фоне ожиданий снижения запасов нефти в США читать на WSJ.com

Гарольд Хэмм, гендиректор Continental Resources и советник Дональда Трампа по энергетическим вопросам, призвал Россию и ОПЕК ограничить нефтедобычу ради поддержания цен на нефть читать на FT.com

Многие аналитики сомневаются, что странам ОПЕК в сентябре удастся договориться об ограничении нефтедобычи. Консенсус-прогноз ежемесячно опрашиваемых WSJ инвестбанков улучшился лишь немного до $57 за баррель нефти Brent в 2017 г. читать на WSJ.com

Суверенный фонд Норвегии продал акции американской Duke Energy. Он включил Duke в список более 100 компаний, акции которых он не будет покупать в связи с уроном, который они наносят окружающей среде читать на FT.com читать на WSJ.com

Финансы

JPMorgan Chase решил повысить вдвое до $10 млн минимальный размер активов для инвестиций, которые должны быть у его состоятельных клиентов. Из-за этого соответствующее подразделение JPMorgan перестанет обслуживать многих недостаточно богатых юристов читать на WSJ.com

Ожидается, что Wells Fargo, крупнейший банк США по рыночной капитализации, в четверг будет оштрафован за нарушения при продаже банковских продуктов. Пока неясно, насколько крупным может быть штраф читать на WSJ.com

Доля американцев, не имеющих доступа к банковским услугам, снизилась до 7% в 2015 г., согласно опросу Федерального агентства по страхованию депозитов США (FDIC) читать на WSJ.com

Технологии

Apple представила новинки, в том числе iPhone 7 и iPhone 7 Plus, у которых нет традиционного разъема для наушников, но есть двухкамерная система. С их помощью компания надеется увеличить продажи своего главного продукта читать на WSJ.com читать на FT.com

Отсутствие разъема для наушников в новых iPhone вызвало негодование у многих пользователей. Во время презентации продукта старший вице-президент по маркетингу Apple Филипп Шиллер назвал это «смелостью», что вызвало шутки в социальных сетях читать на FT.com

HP Enterprise отделит свой бизнес по разработке программного обеспечения, и он будет объединен с британской Micro Focus. Размер сделки составит $8,8 млрд, и благодаря ей малоизвестная Micro Focus станет одной из крупнейших технологических компаний в Европе читать на WSJ.com читать на WSJ.com читать на FT.com

Акции Nintendo в четверг подскочили после новостей о том, что ее знаменитая игра про Mario к декабрю появится на iOS читать на WSJ.com читать на FT.com

Intel продаст 51% акций подразделения, занимающейся кибербезопасностью, фонду прямых инвестиций TPG. Подразделение будет отделено от Intel и снова получит название McAfee. Бизнес оценен в $4,2 млрд, включая долг, тогда как Intel заплатила за McAfee $7,7 млрд в 2010 г. читать на WSJ.com читать на FT.com

Sony в среду представила две новые версии игровой приставки PlayStation 4. Продажи более дорогой, получившей название PlayStation 4 Pro, начнутся в ноябре читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Liberty Media Джона Мэлоуна приобретет Formula 1 за $4,4 млрд, а также ее долг в размере $3,6 млрд. При этом Берни Экклстоун останется гендиректором гоночной серии читать на WSJ.com читать на FT.com

Конкуренция между ритейлерами на рынке труда в США становится более жесткой. Поэтому они и логистические компании планируют в этом году раньше обычного начать нанимать сотрудников на праздничный рождественский сезон и платить им больше читать на WSJ.com

Менеджмент

Все больше компаний поддерживают сотрудников, которые решают уйти. В некоторых случаях они представляют их специалистам по найму или готовят их начать свой бизнес. Руководители компаний уверены, что такой подход создает доверие и помогает сотрудникам быть сосредоточенными на работе читать на WSJ.com

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