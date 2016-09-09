Россия готова сама ремонтировать самолеты Ан-124 «Руслан» – Минпромторг

Российские авиаремонтные заводы способны сами поддерживать летную годность тяжелых транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан». Такая потребность возникла из-за фактического невыполнения своих обязательств по обслуживанию самолетов их производителем украинской ГК «Антонов», сообщила пресс-служба Минпромторга.

На этой неделе ГК «Антонов» пригрозила, как разработчик, поставить вопрос о запретах на полеты самолетов «Ан», которые эксплуатируются в России. «Компании, эксплуатирующие «Ан» в России, пытаются уйти от сервиса «Антонова» и эти функции переложить на российские компании, в частности на «Ильюшин» [входит в ОАК]», – рассказал на пресс-конференции гендиректор госпредприятия «Антонов» Александр Коцюба. Речь идет прежде всего о самолетах Ан-124-100 «Руслан».

«Руслан» – самый большой серийный грузовой самолет в мире, его грузоподъемность – 120 т. Крупнейший гражданский эксплуатант «Русланов» в мире – российская «Волга-Днепр» (11 шт.), на втором месте – сам «Антонов» (7 шт.), рассказал представитель «Антонова». Еще 11 «Русланов» в Минобороны России, говорит источник в ведомстве.

«Проходить техобслуживание «Руслан» может и у других организаций, но продлевать летный ресурс может только разработчик. «Антонов» не отказывается от этого, но если «Волга-Днепр» прекратит сотрудничество с «Антоновым», то по истечении ресурса «Русланов» мы сообщим об этом в Росавиацию и она обязана будет приостановить их эксплуатацию», – заявил представитель «Антонова».

«В соответствии с требованиями авиационных правил и в связи с фактическим неисполнением ГП "Антонов" своих обязательств организациями российской промышленности прорабатывается возможность выполнения работ по поддержанию летной годности ВС Ан-124-100 без привлечения ГП "Антонов", - отмечается в сообщении пресс-службы Минпромторга. - Наши компании cмогут выполнять эти работы».

Как пояснили в пресс-службе ведомства, держателем сертификата типа самолета (выдается производителю самолета, подтверждает его безопасность) является «Антонов». На него же возлагаются обязательства по непрерывности действия сертификата типа и авторскому сопровождению в процессе производства, эксплуатации и ремонта авиационной техники. «В настоящее время российские эксплуатанты испытывают затруднения с поддержанием летной годности самолета Ан-124-100 "Руслан", - отметили в Минпромторге. - Несмотря на заявления ГП "Антонов" о поддержании сертификата типа, практические работы в этом направлении у российских эксплуатантов приостановлены».