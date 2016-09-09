Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 9 сентября 2016 года

Политика

На востоке Украины пока сохраняется шаткое перемирие, начавшееся 1 сентября. Летом между повстанцами и украинской армией часто происходили столкновения читать на WSJ.com

Госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу продолжают переговоры о перемирии в Сирии читать на WSJ.com

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в четверг в эфире RT America раскритиковал внешнюю политику Вашингтона в последние 13 лет и выразил сомнения, что Кремль может пытаться повлиять на выборы в США читать на WSJ.com

В бывших советских республиках происходит смена власти. В Узбекистане после смерти Ислама Каримова исполняющим обязанности президента был назван премьер-министр Шавкат Мирзияев, а в Казахстане и Армении свои посты покинули премьер-министры читать на FT.com

Северная Корея провела крупнейшее ядерное испытание, которое вызвало землетрясение магнитудой 5,3 балла. Лидеры соседних азиатских стран осудили это испытание. Оно произошло вскоре после завершения азиатского турне президента США Барака Обамы и свидетельствует о проблемах, с которыми придется столкнуться его преемнику читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

Ирландское экономическое чудо во многом объясняется низкими корпоративными налогами, которые уже не одно десятилетие привлекают компании в страну. Теперь власти пытаются понять, как может измениться эта ситуация после решения Еврокомиссии по делу Apple и какие последствия для экономики может иметь спор с ЕК читать на WSJ.com

Банку Японии может не хватить гособлигаций для реализации программы денежного стимулирования. Это свидетельствует, насколько ограничены возможности центробанков стимулировать экономику читать на WSJ.com

Гана в четверг провела эмиссию гособлигаций с доходностью 9,25% на $750 млн. Несмотря на отсутствие реформ в стране, на них был высокий спрос, так как инвесторы ищут высокую доходность читать на WSJ.com

Новый министр финансов Мексики Хосе Антонио Меаде намерен сильно сократить госрасходы, чтобы вернуться к первичному профициту бюджета впервые с 2008 г. читать на FT.com

Индустрия

Китайского миллиардера Лю Чжонтяня, основателя конгломерата China Zhongwang Holdings, в США обвиняют в создании гигантских запасов алюминия в пустыне в Мексике с целью обойти американские тарифы на импорт читать на WSJ.com

Автомобили

За полтора года до того как Volkswagen признался в использовании программного обеспечения для занижения вредных выбросов во время тестов, его тогдашний гендиректор Мартин Винтеркорн обсуждал это ПО с руководителем Bosch, свидетельствуют судебные документы читать на WSJ.com

General Motors готовится выпустить технологию помощи водителю, которая будет следить за тем, чтобы он не отвлекался от дороги. Она появится в люксовых седанах Cadillac в 2017 г. Ранее похожие технологии выпустили Volvo и Tesla читать на WSJ.com

Британские страховщики хотят иметь законное право требовать выплаты компенсаций у производителей самоуправляемых автомобилей. Они хотят понять, как страховать такие автомобили, особенно когда речь идет о не полностью самоуправляемых автомобилях читать на FT.com

Энергоресурсы

Цены на нефть в пятницу утром немного снизились, несмотря на сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе на рекордные 14,5 млн баррелей. Некоторые трейдеры считают это случайным событием читать на WSJ.com

Французская Total взяла полностью под свой контроль сланцевое газовое месторождение Barnett в Техасе после того, как Chesapeake Energy решила его покинуть из финансовых соображений читать на WSJ.com

Финансы

Доля технологических компаний в индексе развивающихся рынков MSCI Emerging Markets теперь выше, чем в S&P 500. Она также выше, чем доля сырьевых компаний, которые сильно потеряли в капитализации и весе. Такое уже наблюдалось на пике технобума в 2000 г., до начала сырьевого суперцикла читать на FT.com

Wells Fargo заплатит штраф в размере $185 млн для урегулирования обвинений в том, что его сотрудники ради выполнения плана продаж открывали миллионы счетов без ведома клиентов. В связи с этим банк уже уволил около 5300 сотрудников читать на WSJ.com читать на FT.com

Гендиректор банка Monte dei Paschi di Siena Фабрицио Виола согласился уйти в отставку. Это произошло неожиданно, так как банк готовится провести рекапитализацию, поэтому он намерен скоро найти ему преемника читать на WSJ.com читать на FT.com

В 2005 г. тогдашний генеральный прокурор штата Нью-Йорк Элиот Спитцер подал иск против тогдашнего гендиректора AIG Мориса Гринберга по обвинениям в финансовом мошенничестве. На следующей неделе должно наконец начаться судебное заседание по этому делу читать на WSJ.com

Федеральная резервная система США (ФРС) порекомендовала конгрессу отменить закон, позволяющий банкам приобретать крупные пакеты акций компаний из нефинансового сектора. ФРС стремится ограничить активность, которая может представлять угрозу финансовой системе. Это может навредить Goldman Sachs и некоторым другим крупным банкам читать на FT.com читать на WSJ.com

UniCredit рассматривает продажу подразделения Pioneer, занимающегося управлением активами, чтобы улучшить свой баланс. Новый гендиректор банка Жан-Пьер Мюстье к концу года должен представить стратегический план читать на FT.com

Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд пообещал банкирам лондонского Сити сохранить право на свободное перемещение после Brexit. По его словам, ЕС пострадает в случае утраты Лондоном позиций европейского финансового центра читать на FT.com

Технологии

Подразделение DeepMind компании Google добилось прогресса в создании генерируемой компьютером речи. В будущем это должно сделать голос машин таким же естественным, как у людей читать на FT.com

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) призвало пассажиров не использовать в самолетах смартфоны Samsung Galaxy Note 7 из-за риска возникновения пожара на борту читать на WSJ.com

Еврокомиссия отозвала проект правил, которые привели бы к появлению бесплатного роуминга внутри ЕС. Их положение о том, что европейцы смогут в других странах блока не доплачивать за роуминг в течение 90 дней в году, вызвало резкую критику читать на WSJ.com

Республиканцы выступили против планов администрации президента США Барака Обамы по передаче многих полномочий правительства по контролю за интернетом некоммерческой организации ICANN. Вероятно, в ближайшие недели этот вопрос будет широко обсуждаться читать на WSJ.com

Гендиректор HP Enterprise Мэг Уитман делает ставку на то, что менее крупной компании будет легче адаптироваться к изменениям в IT-отрасли. Это отличает компанию от конкурентов, которые стремятся расширить бизнес, и от предыдущей стратегии HP читать на FT.com

Медиабизнес

Самая продаваемая норвежская газета Aftenposten обвинила Facebook в цензуре и «злоупотреблении властью» после того, как соцсеть удалила ее статью с одной из самых известных фотографий войны во Вьетнаме читать на FT.com

Потребительский рынок

Супермаркеты предлагают все больше готовой еды, но из-за этого растут и риски, связанные с безопасностью употребления такой еды. Поэтому супермаркеты теперь сталкиваются с такими же проблемами, что и рестораны задолго до этого читать на WSJ.com

Спорт

Liberty Media, которая приобретет Formula 1, намерена повысить интерес к гоночной серии с помощью цифровых технологий и увеличить ее популярность в США. Способствовать этому будет бывший вице-президент 21st Century Fox Чейз Кэри, который станет председателем совета директоров Formula 1 читать на FT.com читать на FT.com

Президент Профессиональной футбольной лиги Испании Хавьер Тебас поддержал идею самого богатого человека Китая Вана Цзянлиня о создании альтернативного турнира на смену Лиге чемпионов UEFA. По его мнению, такой турнир может позволить клубам больше зарабатывать читать на FT.com

Недвижимость

В последние месяцы цены на недвижимость в Лондоне растут не так быстро, как раньше, а число сделок по отношению к предложению снизилось. Это заставляет задуматься, не начал ли лопаться пузырь на рынке недвижимости британской столицы читать на FT.com

Airbnb предпринимает попытки бороться с дискриминацией после того, как некоторые пользователи обвинили домовладельцев, что те отказали им в аренде жилья из-за их цвета кожи или пола читать на WSJ.com читать на FT.com

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