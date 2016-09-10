Строительство третьего блока АЭС «Бушер» начнется в 2018 году

Строительство третьего блока иранской АЭС «Бушер» с российским участием начнется через два года. С таким заявлением выступил первый вице-президент Исламской Республики Иран Эсхак Джахангири, передает ТАСС.

«Сейчас начинается строительство второго блока станции. А через два года начнется строительство третьего блока», - сказал он во время церемонии начала строительства второй очереди АЭС «Бушер».

Россия и Иран в ноябре 2014 г. подписали пакет соглашений о строительстве в республике восьми атомных энергоблоков.