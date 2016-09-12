«Роснефтегаз» купил 5 акций «Транснефти» для доступа к ее конфиденциальной информации

В начале августа «Роснефтегаз» приобрел пять привилегированных акций «Транснефти» через дочерний «Востокгазинвест» и запросил у нее конфиденциальные документы по сделкам за 2013-2016 гг., пишет «Коммерсантъ». Последний 26 августа потребовал от трубопроводной монополии предоставить копии документов, включая данные по пут- и колл-опционам на $9 млрд, заключенным для хеджирования рисков укрепления рубля и снижения стоимости обслуживания облигаций. На этой сделке «Транснефть» в 2014 г. потеряла в 75 млрд руб.

Кроме того «Роснефтегаз» интересуется политикой управления валютными и процентными рисками от 2011 г., перечнем всех финансовых активов «Транснефти» за 2014-2016 гг., расшифровками сумм денежных средств за это время и внутренними документами, устанавливающими механизмы управления финансовыми активами в 2013-2016 гг., отмечает издание

7 сентября вице-президент «Транснефти» Михаил Барков в письме гендиректору «Роснефтегаза» Геннадию Букаеву указал, что интересующие его компанию сведения не связаны с возможностью получения дивидендов по «крайне незначительному» количеству акций, купленных непосредственно перед направлением запроса на получение «беспрецедентно большого объема конфиденциальных документов». Монополия апеллирует к судебной практике «Роснефти», напоминая, что когда ее миноритарий Олег Кленов запросил в судах ряд документов, корпоративные юристы указали на необходимость обоснованного интереса к данной информации.

В «Роснефти» от комментариев отказались, а источник на рынке, знакомый с ее позицией отметил, что хотя «Роснефтегаз» и владеет мизерным пакетом, он «абсолютно прозрачный игрок», который не будет злоупотреблять полученной информацией. В случае отказа «Роснефтегаз», по словам собеседника издания, может обратиться в суд, но «это было бы крайне странно, с учетом, что это две компании с одним акционером».

Также Барков подчеркивает, значительная часть запроса «Востокгазинвеста» дословно совпадает требованием фонда UCP Ильи Щербовича (владеет 71% привилегированных акций «Транснефти», 21,9% уставного капитала компании). Фонд судится с монополией за увеличение дивидендов на привилегированные акции. Сейчас обсуждается выплата промежуточных дивидендов за девять месяцев 2016 г. в 58,9 млрд руб. Это совпадение дало Баркову основание подозревать в действиях «Востокгазинвеста» «явные признаки корпоративного шантажа».