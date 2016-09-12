Первый самолет прилетит в аэропорт «Жуковский» с опозданием

Прибытие первого рейса в столичный аэропорт «Жуковский» задерживается на час, сообщает ТАСС. Представитель аэропорта объяснил, что задержался вылет самолета «Белавиа» из Минска. Он должен был прилететь в «Жуковский» в 9.15 мск, теперь его ждут в 10.10-10.15.

Аэропорт был открыт в конце мая, приземление первого рейса было намечено на утро 12 сентября. Государственная авиакомпания «Белавиа» стала первым перевозчиком, который будет летать в «Жуковский». Полеты будут осуществляться на воздушных судах Embrarier 175 вместимостью 76 мест, сообщала ранее пресс-служба компании «Рампорт-аэро» (инвестор аэропорта). Предполагалось, что рейсы Минск - «Жуковский» - Минск будут выполняться ежедневно: по утрам в понедельник, среду, пятницу и субботу, по вечерам - в остальные дни.

До сих пор «Белавиа» выполняла семь ежедневных рейсов из Минска в Москву, в аэропорт «Домодедово», билет в одну сторону в «Жуковский» стоит от 30 евро (эконом-класс), билеты в «Домодедово» стоят минимум 55-85 евро в зависимости от времени вылета. «Жуковский» будет привлекать авиакомпании за счет более дешевого аэропортового обслуживания, рассказывал его топ-менеджер.