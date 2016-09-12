Четвертый аэропорт Москвы принял первый рейс

Утром 12 сентября международный аэропорт «Жуковский», открывшийся в конце мая, принял первый рейс. С опозданием на 40 минут там приземлился самолет «Белавиа», вылетевший из Минска, сообщает «Интерфакс». Ранее сообщалось, что летать в «Жуковский» будут самолеты Embraer 175 вместимостью 76 мест. Однако «Белавиа» решила с учетом повышенного спроса заменить их на более вместительные Boeing 737. В понедельник в «Жуковский» на Boeing 737 прибыли 133 пассажира, а на обратном рейсе в Минск ожидаются 88 пассажиров, сообщили ТАСС в аэропорту.

Пресс-служба «Рампорт аэро» (инвестор аэропорта) ранее сообщала, что рейсы Минск - «Жуковский» - Минск будут выполняться ежедневно: по утрам в понедельник, среду, пятницу и субботу, по вечерам - в остальные дни.

До сих пор «Белавиа» выполняла семь ежедневных рейсов из Минска в Москву, в аэропорт «Домодедово», билет в одну сторону в «Жуковский» стоит от 30 евро (эконом-класс), билеты в «Домодедово» стоят минимум 55-85 евро в зависимости от времени вылета. «Жуковский» собирался предлагать перевозчикам более дешевое аэропортовое обслуживание.

«Жуковский» открылся 30 мая 2016 г. В конце августа его управляющая компания «Рампорт аэро» (75% - у литовской Avia Solutions Group, 25% - у структуры ГК «Ростех») сообщила, что первым резидентом аэропорта станет «Белавиа». До того предполагалось, что первыми из «Жуковского» полетят пассажирские перевозчики Air Kyrgyzstan (Киргизия) и Scat (Казахстан), а также две грузовые авиакомпании: «Авиастар-ТУ» и «Скай гейтс эйрлайнс» (аффилирована с Avia Solutions Group), напоминает «Интерфакс».

Начать выполнять рейсы из нового аэропорта они планировали с июня, но этому помешало решение Минтранса о присвоении «Жуковскому» статуса регионального аэропорта вместо московского, это затянуло процесс согласования.

Председатель совета директоров «Рампорт аэро» Борис Алешин выразил надежду, что сотрудничество аэропорта с «Белавиа» «не только создаст более привлекательные условия для поездок пассажиров, но и будет способствовать укреплению и развитию партнерских отношений в рамках Союзного государства». Его мнение приводит пресс-служба «Ростеха». Замгендиректора этой госкорпорации Дмитрий Шугаев, в свою очередь, пообещал, что аэропорт скоро откроет сообщение с другими зарубежными и внутрироссийскими направлениями.

Дешевизна билетов на рейсы «Белавиа» объясняется спецтарифами на обслуживание, которые предложил аэропорт «Жуковский», а также желанием авиакомпании привлечь пассажиров, заявил гендиректор перевозчика Анатолий Гусаров. «Belavia стремится мотивировать людей, которые привыкли добираться наземными видами транспорта, путешествовать самолетом. Пока рейсы будут выполняться только один раз в день, но если мы увидим интерес со стороны пассажиров, то увеличим количество частот. В первую очередь рассчитываем, что подобные тарифы позволят привлечь клиентов, которые пока выбирают наземный транспорт», - рассказал он.