ОПЕК улучшила прогноз по добыче нефти в России в 2016 году

ОПЕК улучшила прогноз по добыче нефти в России в 2016 г. на 10 000 баррелей в сутки (б/с) до 10,99 млн б/с, говорится в ежемесячном обзоре картеля.

По сравнению со вторым полугодием 2015 г. добыча в стране увеличится на 90 000 б/с, прогнозирует ОПЕК. Добыча нефти в России во втором полугодии по сравнению с первым полугодием, по ожиданиям ОПЕК, сократится на 90 000 б/с.

В первом полугодии этого года Россия добывала 11,04 млн б/с (+ 210 000 б/с к аналогичному периоду прошлого года).