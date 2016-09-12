Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 12 сентября 2016 года

Политика

Украина собирает доказательства, чтобы подать в суд в Гааге на высокопоставленных российских чиновников и генералов за присоединение Крыма к России и военный конфликт на Донбассе читать на FT.com

США предупредили силы сирийской оппозиции, что их ждут «страшные последствия», если они продолжат сражаться на стороне террористов. Таким образом Вашингтон предпринимает первый шаг для выполнения соглашения по Сирии с Москвой читать на FT.com

В президентскую гонку в США вмешалась пневмония, диагностированная у Хиллари Клинтон. Из-за болезни кандидат от демократов, которой стало плохо на церемонии памяти жертв терактов 11 сентября, отменила поездку в Калифорнию на этой неделе читать на WSJ.com читать на FT.com

Россия и Китай в понедельник начали совместные военно-морские учения в Южно-Китайском море. Это свидетельствует об укреплении военного сотрудничества двух стран, стремящихся противостоять влиянию США в регионе читать на FT.com

Дания отказалась вести с Россией переговоры о быстром разграничении границ в Арктике, рассказал FT министр иностранных дел страны Кристиан Йенсен. Вместо этого он намерен придерживаться в этом вопросе правил ООН, в результате чего процесс, по мнению экспертов, может занять десятилетия читать на FT.com

Точка зрения

США неоднократно пытались вмешиваться в политику других стран во время и после холодной войны. Но нынешние американские президентские выборы – это первый случай, когда сами США очевидно стали объектом подобного вмешательства. Причем президенту России Владимиру Путину требуется лишь посеять сомнения в головах американцев по поводу честности выборов, и в какой-то мере это уже получается, считает колумнист FT Эдвард Люс читать на FT.com

Соглашение о прекращении огня в Сирии в какой-то степени возлагает ответственность на Россию, потому что сирийским ВВС придется во многом прекратить свои операции. США еще давно хотели последнего, но Барак Обама пошел на соглашение только сейчас и на условиях Владимира Путина, пишет колумнист FT Дэвид Гарднер читать на FT.com

Экономика

Большинство опрошенных FT экономистов ожидают, что ФРС США не станет повышать процентные ставки в сентябре, поэтому, если это случится, то может стать шоком для рынков читать на FT.com

Ради борьбы с высокой инфляцией некоторые страны предоставили значительную независимость своим центробанкам. Но теперь та же самая независимость может мешать бороться с низкой инфляцией, считают некоторые экономисты читать на WSJ.com

Китай в последние годы создавал стратегический альянс с Венесуэлой и одолжил ей около $60 млрд. Но теперь в Венесуэле глубокий экономический кризис и политическая нестабильность, поэтому Китай больше не собирается предоставлять ей финансирование, а работающие там китайские компании переводят своих сотрудников в другие страны читать на WSJ.com

Жена премьер-министра Малайзии Росмах Мансор снова оказалась в центре скандала о предположительном выводе более $3 млрд из суверенного фонда страны 1MDB. Выяснилось, что ее расходы по кредитной карте составили минимум $6 млн в последние годы, хотя у нее нет известных источников дохода помимо зарплаты мужа. При этом сама Росмах утверждает, что деньги на платья и украшения она накопила сама читать на WSJ.com

Индустрия

Немецкая Linde прекратила переговоры о слиянии с американской Praxair, в результате которого мог быть создан крупнейший производитель промышленного газа стоимостью $60 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

Автомобили

Tesla готовится выпустить обновленную версию автопилота для своих электромобилей в ближайшие две недели. По словам Илона Маска, обновления могли бы предотвратить аварию, в которой в мае погиб владелец электромобиля Tesla, ехавший в режиме автопилота читать на WSJ.com читать на FT.com

Audi подписала соглашения о сотрудничестве с китайскими Tencent, Alibaba и Baidu для разработки автомобильных интернет-технологий читать на FT.com

Энергоресурсы

Нефть в понедельник утром подешевела на фоне снижения надежд инвесторов на международное соглашение об ограничении нефтедобычи читать на WSJ.com

Нефтедобыча стран, не входящих в ОПЕК, оказалось выше, чем ожидалось, сказано в докладе картеля. По прогнозам ОПЕК, она снизится только примерно на 610 000 баррелей в день в этом году читать на WSJ.com

В последние месяцы цены на нефть стали стабильнее и находятся в пределах $45-50 за баррель, что отражает новую роль производителей сланцевой нефти, способных быстро начать или прекратить добычу читать на WSJ.com

Компании, работающие на сланцевом месторождении Permian Basin в США, смогли лучше остальных выдержать обвал цен на нефть. Поэтому их котировки сильно выросли в этом году, а регион привлекает много инвестиций читать на FT.com

Финансы

Один из самых популярных в Китае гуру по инвестициям на фондовом рынке – это 52-летний экономист Ли Дасяо. Он работает далеко не в самом большом брокерском агентстве, но у него 2,4 млн подписчиков в соцсетях, и некоторые фанаты называют его «адмирал Ли». Его секрет прост: он делает яркие и понятные широкой аудитории прогнозы через соцсети читать на WSJ.com

Проблемы крупнейшего итальянского банка UniCredit могут угрожать не только экономике страны, но и стабильности финансового сектора всей Европы. В июле банк показал один из худших результатов во время стресс-тестов в Европе, и его новый гендиректор Жан-Пьер Мюстье должен разработать новую стратегию читать на WSJ.com

Ведущие мировые регуляторы призвали Базельский комитет по банковскому надзору не повышать значительно требования к капиталу банков. Таким образом, они могут оказаться не такими обременительными, как боялись представители отрасли читать на WSJ.com

Банки, специализирующиеся на управлении частным капиталом, стремятся привлечь китайских нуворишей, которых становится все больше читать на FT.com

Крупнейший в мире хедж-фонд Bridgewater привлек $22,5 млрд. Это свидетельствует о лояльности к нему инвесторов, несмотря на крупные убытки его основного фонда, и отток капитала из других хедж-фондов читать на FT.com

Инвестиционное подразделение Dubai World сократил большую часть сотрудников ради снижения расходов на фоне экономических проблем региона из-за низких цен на нефть читать на FT.com

Технологии

HP приобретет бизнес Samsung по производству принтеров за $1 млрд читать на WSJ.com

Котировки акций Samsung Electronics в понедельник утром обрушились, снизив ее рыночную капитализацию на $14 млрд, после предупреждения компании и регуляторов не использовать и заменить смартфоны Galaxy Note 7 из-за угрозы взрыва их батарей читать на FT.com

Новые умные часы Apple больше нацелены на людей, занимающихся спортом. Для этого Apple сделала новые часы водостойкими, чтобы в них можно было плавать, а также договорилась о сотрудничестве с Nike читать на WSJ.com

Люксембургская спутниковая компания SES и французский производитель авиационной электроники Thales договорились о сотрудничестве, чтобы совместно предлагать авиапассажирам широкополосное спутниковое интернет-соединение читать на WSJ.com

Китайская Huawei планирует завоевать долю на рынке облачных услуг, на котором доминируют западные компании. По мнению аналитиков, у компании хорошие возможности для расширения этого бизнеса в Европе, России и Африке читать на WSJ.com

Медиабизнес

Еврокомиссия на этой неделе должна представить новые правила защиты авторского права. Это связано с тем, что за последние 15 лет сильно изменились технологии и медиабизнес. Но ставшие известными предложения Брюсселя уже вызвали критику со стороны участников отрасли и властей читать на FT.com

Ожидается, что Еврокомиссия на этой неделе предложит ужесточить регулирование таких онлайн-сервисов, как Skype и WhatsApp, предъявив к ним некоторые из тех же требований, что и для мобильных операторов читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Канадские производители удобрений Agrium и Potash Corp. объявили о слиянии, в результате которого будет создан один из крупнейших представителей отрасли читать на WSJ.com

Электронная коммерция меняет жизнь провинциальных американцев, делая для них доступными новейшие товары и удобства большого города. Но обслуживание таких клиентов требует высоких затрат от онлайн-ритейлеров и компаний доставки читать на WSJ.com

Розничные продажи в Гонконге снизились на 10% за первые семь месяцев года по сравнению с аналогичным периодом в 2015 г. Особенно сильно снизились продажи ювелирных изделий и часов. Это связано с уменьшением числа китайских туристов и изменением предпочтений потребителей читать на FT.com

Фармацевтическая компания Sanofi и одно из подразделений Alphabet, холдинговой компании Google, создадут совместное предприятие Onduo для разработки лечения от диабета читать на WSJ.com

Инвестор-активист Starboard Value имеет 4,6% акций Perrigo стоимостью около $600 млн и теперь призывает фармацевтическую компанию сосредоточиться на ее ключевом бизнесе читать на WSJ.com

Менеджмент

Университет Санкт-Галлена шестой год подряд возглавил составляемый FT рейтинг магистерских программ в менеджменте. В новом рейтинге представлено рекордное число программ, а именно 90 читать на FT.com

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