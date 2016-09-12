Россия собрала больше 100 млн тонн зерна

К 12 сентября в России собрано 101 млн т зерна (в бункерном весе, то есть до очистки и просушки) против 81,5 млн т на аналогичную дату прошлого года. Как сообщил Минсельхоз, обмолочено 79,2% площадей зерновых и зернобобовых культур. Урожайность составила 27 ц/га против 25,1 ц/га в прошлом году.

Сбор пшеницы увеличился до 69,8 млн т с 54,4 млн т в 2015 г., ячменя - до 18 млн т с 15,8 млн т, гречихи - до 474 400 т с 293 800 т соответственно. Сбор кукурузы пока ниже прошлогоднего и составляет 0,9 млн т против 1,5 млн т за соответствующий период прошлого года.

В чистом весе Минсельхоз прогнозирует сбор зерна в этом году в 110 млн т и допускает рост на 3-6 млн т при благоприятных погодных условиях. В 2015 г. было собрано 104,8 млн т зерна.