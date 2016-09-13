Вексельберг отметил «сиюминутные трудности» у компании «Т плюс»

Председатель совета директоров группы «Ренова» Виктор Вексельберг в публичном выступлении упомянул проблемы входящей в группу компании «Т плюс», против топ-менеджеров которой расследуется уголовное дело о взятках. Как сообщает ТАСС, он сказал это на церемонии пуска парогазовой теплоэлектростанции в Екатеринбурге.

«Пользуясь моментом, хотел бы сказать, что компания "Т плюс" всегда была, есть и будет компанией высокопрофессиональной, компанией, которая нацелена на модернизацию и создание нового качества энергетических мощностей. Компанией, которая несет на себе долг социальной ответственности, у нас широкая программа реализации разнообразных инициатив во всех 16 регионах. Поэтому, с какими бы сиюминутными трудностями нам ни приходилось бы сталкиваться, я хочу выразить уверенность, что мы будем твердо идти к намеченным целям», – заявил Вексельберг.

Гендиректор «Т плюса» Борис Вайнзихер и председатель совета директоров этой компании и совладелец «Реновы» Евгений Ольховик арестованы по обвинению в даче взяток бывшей администрации Республики Коми. По версии следствия, когда губернатором Коми был Вячеслав Гайзер, фигуранты дела дали чиновникам более 800 млн руб. взяток. Также по делу проходит объявленный в розыск бывший руководитель ЗАО «Комплексные энергетические системы» (КЭС) и до недавнего времени гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин.