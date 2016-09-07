Стало известно, кто дал показания против Слободина

Сыктывкарский городской суд в среду санкционировал арест гендиректора компании «Т Плюс» Бориса Вайнзихера и совладельца ГК «Ренова» Евгения Ольховика. Их подозревают в даче взяток на общую сумму свыше 800 млн руб. бывшему руководству Коми. Третий фигурант дела - экс-глава «Вымпелкома» Михаил Слободин - объявлен в федеральный розыск, передает ТАСС.

Показания в отношении топ-менеджеров дал фигурант дела Гайзера - Константин Ромаданов. Ранее на посту зампредседателя регионального правительства он курировал энергетику. Его доход за 2014 г. составил около 180 млн руб.

«Суду представлено достаточно материалов о причастности Ольховика к совершению преступления (даче взятки в особо крупном размере, ч.5 ст. 291 УК), в том числе показания Ромаданова, изобличающие Ольховика, который являлся гендиректором ЗАО "КЭС" с декабря 2010 по сентябрь 2014 гг. Взятки должностным лицам Коми имели место в Сыктывкаре и в Москве с 2007 по 2014 гг.», - заявил судья Александр Шадлов. Ромаданов дал показания и в отношении гендиректора «Т Плюс» Бориса Вайнзихера, уточнила судья Надежда Сарвилина.

Следователи настаивали на аресте Вайнзихера и Ольховика, так как они могут скрыться от органов следствия и суда, а также оказать давление на свидетелей по делу. Адвокаты подозреваемых просили для подзащитных меру пресечения, не связанную с арестом. Принимая решение, суд принял во внимание личные поручительства и ходатайства о мере пресечения, не связанной с заключением под стражу, от председателя совета директоров «Реновы» Виктора Вексельберга и предправления «Роснано» Анатолия Чубайса, а также от Федерации еврейских общин России.