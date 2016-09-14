Мировые инвестиции в энергетику в 2015 году снизились на $200 млрд – МЭА

Глобальные инвестиции в энергетический сектор в 2015 г. сократились до $1,8 трлн с $2 трлн годом ранее, сообщает Прайм со ссылкой на ежегодный аналитический доклад «Мировые инвестиции в энергетику 2016» Международного энергетического агентства (МЭА). Агентство отмечает, что за 2015 г. возросли инвестиции стран мира в производство источников «более чистой энергии». Для продолжения этой тенденции инвесторы нуждаются в поддержке политиков.

Крупнейшим энергетическим инвестором – 2015, как и годом ранее, стал Китай, вложивший в отрасль $315 млрд. Объектами вложений стали производства источников энергии с низким содержанием углеродов, а также энергоэффективность.

Энергетический сектор США не досчитался почти на $75 млрд по сравнению с 2014 г. из-за снижения цены на нефть и издержек дефляции. В прошлом году в него было инвестировано около $ 280 млрд.

Ближний Восток и Россия в 2015 г. продемонстрировали устойчивость к инвестиционному спаду. Благодаря снижению издержек на производство из-за изменения курса валюты на нефтяные компании этих стран пришлось до 44% общего объема инвестиций в геологоразведку.