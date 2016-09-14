Владелец «Центробуви» объявлен в федеральный розыск – ТАСС

Основной владелец компании «Центробувь» Сергей Ломакин объявлен в федеральный розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Мужчина в настоящее время объявлен в розыск. Он взял кредит в Газпромбанке и исчез», – сказал собеседник агентства.

«Следствие подозревает, что средства, выданные в качестве кредитов на обеспечение работы торговой сети, были мошенническим путем направлены на другие цели», – рассказал источник «РИА Новости». По его словам, сумма в 9 млрд руб., которая появилась в некоторых СМИ, неточна, речь идет о гораздо меньшей сумме.

Ранее в МВД сообщили, что топ-менеджер обувной сети объявлен в федеральный розыск. «Постановлением следователя ГСУ ГУ МВД России по г. Москве объявлен в федеральный розыск один из руководителей группы компаний, занимающихся торговлей обувью и одеждой», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, мужчина обвиняется в хищении крупной суммы денег у одного из банков. Имени обвиняемого и названия сети магазинов в МВД не сообщили.

В МВД уточнили, что в отношении разыскиваемого мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).