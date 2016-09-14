Внутренний туризм в России летом вырос на 20%, цены на курортах выросли на 10% – АТОР

Летом 2016 г. внутренний туризм в России вырос на 20% по сравнению с прошлым годом, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на оценки туроператоров. По их мнению, росту потока способствовала постоянная работа и поиск новых решений.

Перед летом многие компании серьезно пересмотрели ассортимент направлений, которые они предлагают.

Планируя летний сезон 2016 г., многие туроператоры значительно пересмотрели свой ассортимент направлений. В некоторых компаниях отмечают, что в этом году доля внутреннего туризма в общем объеме продаж превзошла долю выездного туризма, хотя недавно все было наоборот.

Среди факторов, повлиявших на изменения на рынке, стало закрытие Египта и Турции, а также относительная дороговизна для россиян отдыха за рубежом. «Все еще сказывается и высокий курс валют. Для большинства российских туристов отдых за рубежом остается пока не по карману. И остается доля невыездных туристов, которые выбирают по большей части южные направления, курорты Краснодарского края и Крыма», - отмечает гендиректор «Мультитура» Дмитрий Шаров. Популярности российского юга способствовали более доступные цены за счет чартеров и расчетов в рублях, а также усилия по популяризации этого направления. «При этом мы можем констатировать, что многие самостоятельные туристы переориентировались на групповые туры. Об этом, в частности, говорят данные online-агентств, сообщавших в течение сезона о снижении спроса на билеты в Крым и Краснодарский край, в то время как наши показатели росли», - объясняет замгендиректора «НТК интурист» Сергей Толчин.

Туроператоры пока не решаются оценивать, можно ли будет сохранить эти показатели турпотока в следующем году. Это будет зависеть от того, вернутся ли Турция и Египет на рынок.

Опрошенные «Вестником АТОР» предприниматели также сообщили, что среднее удорожание российских курортов составило 10%. «Были случаи необоснованного завышения цен отельерами. В результате эти отели стояли в сезон полупустыми. Такие случаи можно было отметить на всех курортах, но они были единичными», - рассказала коммерческий директор компании «Алеан» Оксана Булах. В «НТК интурист» также отмечали необоснованное завышение цен некоторыми крымскими отельерами, в июле они осознавали ошибки, но это не всегда помогало им спасти сезон. «Средний рост цен по южным направлениям составил в этом году 10%. Есть объекты, которые делали повышение цен более чем на 20%, но таких немного. Объекты, переходящие на систему работы «все включено», бывало, взвинчивали цены по сравнению с прошлым годом на 100%, что приводит, естественно, к уменьшению спроса. Нами замечено, что необоснованное увеличение цен происходит в Крыму», - сообщил Дмитрий Шаров.