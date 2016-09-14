Bayer купит производителя «Раундапа» за $65 млрд - WSJ

Германская химическая компания Bayer AG близка к заключению сделки о слиянии с американским производителем семян Monsanto, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Как передает «Интерфакс, о сделке может быть объявлено уже 14 сентября, после того как ее одобрит набсовет Bayer. За каждую акцию Monsanto Bayer заплатит $130, таким образом общая сумма сделки превысит $65 млрд.

Правление американской компании одобрило последнее предложение покупателя 13 сентября вечером.

Ранее германский концерн предлагал сделку из расчета $127,5 за акцию. Переговоры о слиянии компании начались в мае 2016 г.

В Bayer рассчитывает, что в результате сделки будет создан крупнейший в мире поставщик семян и пестицидов с широким портфолио. В случае успешного завершения сделка станет крупнейшим зарубежным приобретением, когда-либо сделанным германской фирмой, которая сама производит семена, инсектициды, а также препараты для уничтожения грибковых заболеваний растений.

Monsanto выпускает посевные материалы для фруктовых и овощных культур, включая кукурузу, а также всемирно известный препарат для уничтожения сорняков "Раундап". В компании работают около 20 000 человек.