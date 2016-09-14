Минсельхоз: Египет пытается что-то выторговать, отказываясь от российской пшеницы

Египет не откажется полностью от импорта российской пшеницы, считает директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Владимир Волик. «Он не может совсем отказаться. Мы будем проводить совещания с экспортерами по этому вопросу. Это определенная расторговка, они пытаются что-то выторговать. Что именно, пока не можем сказать», – заявил он.

Волик добавил, что отказ Египта от российской пшеницы из-за обнаружения в ней спорыньи не сильно повлияет на объемы ее экспорта. «Я думаю, это не сильно повлияет на объемы экспорта российской пшеницы», – сказал он, отметив, что российское зерно может быть направлено в Бангладеш, Таиланд и Индонезию.

В конце августа министерство сельского хозяйства и мелиорации Египта запретило ввоз пшеницы даже с минимальным содержанием спорыньи – гриба, паразитирующего на некоторых злаковых и вызывающего отравления у людей. Спустя неделю Египет внес Россию в список стран с признаками спорыньи в пшенице.