ФАС одобряет интернет-торговлю лекарствами «в привязке» к аптекам

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) поддерживает интернет-торговлю лекарствами при условии, что она будет «привязана» к конкретной аптеке. Об этом заявил начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев, передает «Интерфакс».

«Мы поддерживаем онлайн-витрину аптечного учреждения, потому что оно осуществляет входной контроль, выполняет лицензионные требования, соблюдает режимы хранения и доставки, несет ответственность за продажу препаратов рецептурного отпуска», - сказал он.

По его словам, ведомство выступает против интернет-торговли в общепринятом смысле, когда «сайт привязан к виртуальному ресурсу, который предлагает виртуальные лекарства, которые при доставке могут оказаться фальсифицированными или контрафактными».

Законопроект об интернет-торговле лекарственными средствами находится в высокой степени готовности, уточнил он. Его разработало Министерство здравоохранения. «Мы помогали», - добавил Нижегородцев.