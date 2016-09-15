АТОР сообщил о пике спроса на туры в Турцию

После первой недели с момента возобновления чартерных перевозок в Турцию российские туроператоры сообщили о пике спроса на это направления. Первые рейсы вылетели с высокой загрузкой, туры продаются в рекордные сроки, сообщает «Вестник Ассоциации туроператоров России» (АТОР). В отдельных случаях спрос был так высок, что в ряде регионов пришлось ставить дополнительные цепочки и продлять сроки полетной программы. Чаще всего клиенты выбирают отели категории 5*, работающие по системе «все включено», как и ожидали туроператоры.

По словам замгендиректора «НТК Интурист» Сергея Толчина и представителя Coral Travel Марии Макарковой, по всем состоявшимся уже рейсам загрузка составила 100%. По оценке Толчина, за счет расширения перевозок средняя цена тура снизилась на 10-15%. «В Ростове-на-Дону, например, спрос оказался таким, что пришлось выставить дополнительную цепочку рейсов и продлить полетную программу до середины ноября. Первый рейс в этом городе был продан в рекордные сроки - за полтора рабочих дня. В других - за два-три дня», - рассказала Макаркова.

TUI Россия запустил турецкую программу в Москве с 10 сентября, туры на первые даты были проданы в течение двух первых суток, на данный момент уже продано 20% туров на октябрь». Опрошенные компанией туристы довольны условиями размещения.

Туроператоры ожидают сезонного снижения цен на размещение в отелях к концу сентября, после завершения девятидневных каникул в честь праздника Курбан-байрам.