За 10 лет фермерских хозяйств стало меньше на 40%, зато они укрупнились – Росстат

Количество фермерских хозяйств в России за 10 лет сократилось на 40%, но одновременно происходит их укрупнение. Об этом сообщил замруководителя Росстата Константин Лайкам на пресс-конференции о первых оперативных итогах Всероссийской сельскохозяйственной переписи.

«Очень серьезно изменяется структура нашего сельского хозяйства. Если смотреть только по количеству организаций, по количеству фермеров, личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и по самым первым цифрам по доле общей площади, приходящейся на одного сельскохозяйственного производителя, эти цифры существенно изменились. Количество организаций уменьшилось, количество фермеров уменьшилось, причем существенно, количество индивидуальных предпринимателей увеличилось - с 32 000 до 38 000», - отметил Лайкам.

Число ЛПХ в сельской местности немного увеличилось, а в городской местности увеличилось существенно - в шесть раз. Вместе с тем сократилось количество садоводческих и огороднических объединений, а животноводческих объединений вообще не осталось.

При этом происходит укрупнение фермерских хозяйств. «Количество фермерских хозяйств сократилось на 40% за 10 лет, но доля в общей площади земли увеличилась почти в 2,5 раза», - рассказал замглавы Росстата. Средняя площадь земли одной сельскохозяйственной организации составила 5900 га, без учета микропредпритий этот показатель равнялся 11 900 га. Средняя площадь фермерского хозяйства - 269 га, ЛПХ - 0,7 га.

Сельскохозяйственная перепись на большей части территории России проходила с 1 июля по 15 августа 2016 г. Были собраны данные по 36 400 сельхозорганизациям, 174 800 крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, 18,2 млн ЛПХ и 76 300 некоммерческим объединениям. Предварительные итоги переписи будут подведены в IV квартале 2017 г., окончательные - в IV квартале 2018 г.