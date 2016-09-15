Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 15 сентября 2016 года

Политика

ЕС еще на полгода продлил санкции в отношении российских чиновников из-за кризиса на Украине читать на WSJ.com

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что хакеры Fancy Bears, которых многие связывают с Россией, украли новые файлы с конфиденциальной медицинской информацией о спортсменах, участвовавших в Олимпиаде в Рио читать на WSJ.com читать на FT.com

Выборы генсека ООН в этот раз заметно отличаются от того, что было раньше. Хотя процедура осталась прежней, сильно повысилась ее открытость. Раньше имена кандидатов были известны только членам Совета безопасности читать на FT.com

Экс-президент Бразилии Лула да Силва обвинен в коррупции. Прокуратура считает его главной фигурой в коррупционном скандале вокруг Petrobras читать на FT.com читать на WSJ.com

ЕС планирует выпустить «оборонные облигации», чтобы с их помощью инвестировать в беспилотники, киберзащиту и другие военные нужды. Об этой инициативе в интервью FT рассказал вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен читать на FT.com

Экономика

Министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью FT пообещал ускорить экономические реформы и борьбу с коррупцией. В среду МВФ одобрила предоставление Украине помощи в размере $1 млрд читать на FT.com

Банк Англии не стал менять ключевую процентную ставку, но дал понять, что может снова снизить ее в этом году для стимулирования экономики читать на WSJ.com читать на FT.com

Ожидается, что Джим Ён Ким останется президентом Всемирного банка на второй срок, так как других кандидатов нет. Таким образом, уже 12-й раз подряд организацией будет руководить американец, и это вызывает недовольство у некоторых развивающихся стран и экспертов читать на FT.com читать на WSJ.com

Политическая система США стала главной угрозой для экономического роста страны, выявило исследование Harvard Business School читать на FT.com

Многие экономисты прогнозировали, что Brexit обернется катастрофой для Великобритании. Но курс фунта стабилизировался после резкого падения после референдума, а фондовый рынок полностью отыграл падение читать на FT.com

Автомобили

Ford в среду предупредила, что ее прибыль в 2017 г. снизится из-за инвестиций в новые технологии. Компания намерена в будущем продавать много электро- и самоуправляемых автомобилей читать на WSJ.com читать на FT.com

Volkswagen в среду достиг прогресса в переговорах о будущем соглашении с профсоюзами, которое должно позволить провести реструктуризацию бизнеса без крупных сокращений читать на FT.com

Энергоресурсы

Правительство Великобритании наконец одобрило проект строительства АЭС Hinkley Point стоимостью 18 млрд фунтов, которым займется французская EDF. Частично его будут финансировать китайские инвесторы читать на WSJ.com читать на FT.com

Проект АЭС Hinkley Point может привести либо к спасению, либо к краху EDF, считают эксперты читать на FT.com

Участники рынка нефти по-прежнему обеспокоены по поводу глобального избытка предложения после того, как ОПЕК, МЭА и Управление энергетической ситуации США на этой неделе представили неутешительные доклады читать на WSJ.com

Избыток нефти может увеличиться, потому что в скором времени заработают проекты, в которые были вложены многие миллиарды долларов до обвала цен на нефть читать на FT.com

Финансы

Новым гендиректором испытывающего финансовые проблемы банка Monte dei Paschi di Siena назначен Марко Морелли, который уже занимал руководящие посты в нем 2003-2010 гг. В то же время подал в отставку председатель совета директоров банка Массимо Тонони читать на WSJ.com читать на FT.com

Прокуроры из Нью-Йорка и Калифорнии начали расследования в отношении практики продаж банковских продуктов Wells Fargo. Из-за нее банк уже был оштрафован на $185 млн на прошлой неделе читать на WSJ.com читать на FT.com

Инвестор-активист Джеральд Армстронг снова призвал разделить роли гендиректора и председателя совета директоров Wells Fargo, а также изменить состав совета директоров из-за скандала с открытием сотрудниками банка фальшивых счетов читать на FT.com

Представители крупнейших банков США пришли к выводу, что ФРС США могла действовать незаконно, принимая ключевые аспекты стресс-тестов. WSJ ознакомилась с копией подготовленного ими соответствующего документа, который должен быть обнародован в четверг. Это свидетельствует, что банки рассматривают идею подать в суд на ФРС читать на WSJ.com

Нестабильность на глобальных рынках облигаций подчеркивает, что инвесторам трудно оценить пределы программ денежного стимулирования центробанков, которые ранее привели к росту стоимости облигаций читать на WSJ.com

Инвесткомпания Pimco, которая судится с покинувшим ее два года назад Биллом Гроссом, попыталась защититься от его иска на $200 млн. Pimco обвинила Гросса в том, что он утаил от нее электронную переписку со своим нынешним работодателем Janus Capital и что он раскрыл конфиденциальную информацию о размере вознаграждений ее топ-менеджеров читать на WSJ.com

Visa запустит в Кении мобильную платежную систему mVisa. Она попытается стать первым реальным конкурентом доминирующей в стране системы Mpesa и надеется в будущем запустить mVisa и в других африканских странах читать на FT.com

Технологии

Мобильный оператор Telia заплатит $1,4 млрд для урегулирования антикоррупционных расследований США и Нидерландов, касающихся сделок компании в Узбекистане в 2007 г. читать на WSJ.com читать на FT.com

Чтобы снизить риск возгорания смартфонов Galaxy Note 7, Samsung планирует выпустить обновление программного обеспечения. Оно ограничит максимальный уровень заряда батареи до 60% читать на WSJ.com

Сам по себе отзыв 2,5 млн смартфонов Galaxy Note 7 – это достаточно плохо для Samsung. Но ситуацию усугубляют проблемы, возникшие у компании с его реализацией читать на WSJ.com

В публичных Wi-Fi киосках в Нью-Йорке отключили возможность просмотра веб-страниц через встроенные планшеты. Это произошло из-за критики, что возле киосков скапливаются бездомные и что некоторые люди слишком долго смотрят там видео, в том числе порнографию читать на WSJ.com читать на FT.com

Глобальный успех смартфонов Huawei становится для компании маркетинговым преимуществом на родном китайском рынке. Местные потребители гордятся тем, что компания навязывает конкуренцию Apple и Samsung читать на WSJ.com

Планы правительства США уступить контроль за интернетом некоммерческой организации ICANN подверглись критике республиканцев в сенате в среду читать на FT.com

Медиабизнес

Twitter появится на телеэкранах. Компания выпустила приложения для Apple TV, Amazon Fire TV и Xbox One, и уже в четверг пользователи смогут впервые посмотреть через Twitter прямую телетрансляцию матча Национальной футбольной лиги США (NFL) читать на WSJ.com читать на FT.com

Британская Sky и немецкая ProSiebenSat.1 согласились финансировать и транслировать гонки беспилотников Drone Racing League, что может сделать этот спорт более популярным читать на FT.com

Потребительский рынок

Вино в России еще не так давно было в основном люксовым импортным товаром. Но ухудшение отношений с Западом и связанные с этим санкции и контрсанкции - хоть они и не имеют отношения к вину - неожиданно дали толчок местному виноделию читать на WSJ.com

Из-за глобального потепления виноград по всему миру созревает раньше и быстрее, и это создает проблемы виноделам, в частности в Австралии читать на WSJ.com

Доминирование генетически модифицированных семян в США под угрозой, потому что они стоят дорого, а фермеры из-за этого терпят убытки. Чтобы снизить цены и сократить расходы производители семян и пестицидов стремятся к консолидации, последним примером которой является сделка Bayer по покупке Monsanto за $57 млрд читать на WSJ.com

Слияние Bayer и Monsanto выглядит логичным, потому что производящие семена и пестициды компании дополняют друг друга. Однако очередная крупная сделка в сельскохозяйственном секторе привлечет внимание регуляторов читать на FT.com читать на FT.com

Менеджмент

В США доля работников, принимающих запрещенные препараты, достигла 4% - максимального уровня за последние 10 лет, согласно тестам Quest Diagnostics читать на WSJ.com

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