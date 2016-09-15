Путин и Медведев ознакомились с ходом строительства Керченского моста

Российский президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев ознакомились с ходом строительства Керченского моста и пообщались с рабочими, передает ТАСС.

Путин прибыл на восьмой участок строительства моста. Ранее он уже приезжал и осматривал мост со стороны Тамани. Путин и Медведев спросили у рабочих об условиях труда, возможных перебоях, связанных с поставками. В свою очередь они заверили президента, что работают без сбоев.

Главе государства рассказали об этапах строительства моста, отметив, что в сентябре будет поставлена первая морская опора. На данный момент на восьмом участке трудится 1100 рабочих - треть от общего числа. Путин также ознакомился с планами строительства автодорожных и железнодорожных подходов к мосту.