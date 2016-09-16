«Лукойл» готов использовать казначейские акции в сделке по «Башнефти»

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов допустил возможность использования казначейских акций своей компании (16%) в рамках сделки по «Башнефти». Отвечая в интервью «Коммерсанту» на вопрос о перспективах этого пакета, он отметил, что «есть варианты». Один из них предполагает достижения договоренности с правительством Башкирии по «Башнефти». «Зачем вам какие-то социальные подачки? Пакет (акций «Лукойла») положите, и получайте дивиденды и решайте проблемы: хоккей, футбол, школы», - сказал Алекперов.

Текущую капитализацию «Лукойла» Алекперов оценивает в «минимум $100 млрд». По его словам, в компанию «постоянно поступают предложения продать эти акции с премией к текущему рынку. Но текущий рынок сегодня не стимулирует продажу». Поэтому казначейский пакет пока находится у компании.

Алекперов подтвердил интерес к приобретению госпакета акций (50,08%) «Башнефти», но «не любой ценой». «Мы не можем сегодня пойти на проект, который по мультипликаторам был бы выше гораздо, чем сегодня стоит наша компания. Да, должна быть премия. Но она не должна быть зубодробительной», - пояснил он.

Оценку госпакета «Башнефти» в 309 млрд руб. Алекперов готов обсуждать. «Это все обсуждается. Продать собираются 51%, а что с остальным делать? По идее, компания должна быть реструктуризирована, мы считаем всегда, что у инвестора должно быть 100%. Мы же не финансовый институт, который может сначала вложить деньги, потом продать пакет. Мы должны этим активом управлять и стремиться поднять его эффективность», - отметил он. Глава «Лукойла» пояснил, что сначала хотел бы «получить от банка-организатора все исчерпывающие материалы, чтобы провести due diligence актива, а потом уже сделать свои предложения» по участию в приватизации.

16 августа приватизация «Башнефти» была перенесена на более поздний срок. Ранее глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев сообщал, что сделка намечалась на сентябрь - октябрь 2016 г. Первый замминистра энергетики Алексей Текслер говорил о возможном переносе на 2017 г. По словам первого вице-премьера Игоря Шувалова, предварительная оценка госпакета составляет 297-315 млрд руб. Сообщалось об интересе к активу со стороны «Лукойла», Антипинского НПЗ, Российского фонда прямых инвестиций, «Татнефти», «Татнефтегаза», «Независимой нефтегазовой компании», «Русснефти» и фонда «Энергия» экс-министра энергетики Игоря Юсуфова, а также «Роснефти».