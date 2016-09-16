Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 16 сентября 2016 года

Политика

У Владимира Путина находятся поклонники даже в США, несмотря на разногласия Вашингтона и Москвы по поводу Украины и Сирии. Особенно много их среди сторонников Дональда Трампа читать на FT.com

В этот раз выборы в Думу будут проходить по новой схеме, и половина депутатов будут выбраны по одномандатным округам. Это может сделать Думу более независимой, считают некоторые эксперты читать на FT.com

Лидеры стран ЕС, за исключением премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, собрались на саммите в Братиславе, чтобы обсудить будущее Европы после Brexit читать на WSJ.com читать на FT.com

Во многих странах ЕС, где скоро пройдут выборы, становятся популярными популистские партии, и набирает обороты направленная против Брюсселя риторика читать на FT.com

Экономика

Кандидат в президенты США Дональд Трамп представил свою планируемую экономическую политику. Но скептики из обеих партий сомневаются, что обещанное им сильное снижение налогов значительно ускорит экономический рост читать на WSJ.com читать на FT.com

В Великобритании 40% домохозяйств, зарабатывающих не менее 100 000 фунтов в год, утверждают, что с трудом сводят концы с концами. И лишь 2% довольны своим финансовым положением, согласно опросу Lloyds Bank читать на FT.com

Индустрия

Уже почти три недели два десятка членов экипажа грузового корабля Hanjin Rome не могут причалить к берегу Сингапура или уплыть из порта из-за банкротства компании Hanjin Shipping. Кредиторы стремятся заполучить имущество компании читать на WSJ.com

Власти США расследуют, помогал ли завод американской Aluminum Shapes в Нью-Джерси уклоняться от импортных пошлин производителю алюминия China Zhongwang Holdings. Ранее появились подозрения, что китайская компания использует для этих целей гигантский склад в Мексике читать на WSJ.com

Автомобили

BlackRock входит в число инвесторов, планирующих подать иск против Volkswagen на 2 млрд евро. Они обвиняют автопроизводителя в том, что он не сообщил им своевременно о проблемах с выбросами дизельных автомобилей читать на FT.com

Глобальные фонды прямых инвестиций вместе с поставщиками комплектующих заинтересованы в том, чтобы своими инвестициями помочь японской Takata. Компания испытывает проблемы из-за масштабного отзыва подушек безопасности читать на FT.com

Энергоресурсы

Цены на нефть в пятницу утром снизились из-за беспокойства инвесторов по поводу избытка запасов нефти читать на WSJ.com

Крупнейшие сырьевые трейдеры, в частности Trafigura и Vitol, продают в Африку низкокачественное «грязное» топливо, которое запрещено в Европе, утверждает швейцарская Public Eye читать на FT.com

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман расследует, почему ExxonMobil единственной из крупных нефтяников не списала стоимость своих активов, несмотря на начавшийся два года назад обвал цен на нефть читать на WSJ.com

Конгресс начал официальное расследование о том, справедливо ли получали налоговые льготы от администрации президента США Барака Обамы компании, занимающиеся солнечной энергетикой. Их совокупный размер составляет миллиарды долларов читать на WSJ.com

Финансы

Акции Deutsche Bank в пятницу утром подешевели на 8% после того, как минюст США предложил ему заплатить $14 млрд для урегулирования расследования о продаже ипотечных ценных бумаг накануне финансового кризиса. Но банк хочет заплатить гораздо меньшую сумму читать на WSJ.com читать на FT.com

На фондовом рынке США впервые с 1999 г. появится новый сегмент. После закрытия торгов в пятницу S&P Dow Jones Indices создаст 11-й сегмент акций для компаний из сектора недвижимости, отделив их от компаний из финансового сектора читать на WSJ.com читать на FT.com

Облигации более чем на $1 трлн снова стали торговаться с положительной доходностью на прошлой неделе. Это вызвано тем, что инвесторы сомневаются в будущем программ денежного стимулирования центробанков читать на FT.com

Более 90% активно управляемых фондов акций в США не смогли превзойти рынок в последний год, свидетельствует исследование S&P Global читать на FT.com

Спрос иностранных инвесторов на гособлигации США снижается, так как им невыгодно их покупать из-за стоимости хеджирования валютных рисков читать на WSJ.com

Скандал вокруг Wells Fargo привлек внимание к практике продажи клиентам многих банковских продуктов. Она естественна для банков, но делать это им становится сложнее читать на WSJ.com

Технологии

Спрос на новый iPhone 7 оказался высоким, несмотря на критику, что инноваций в нем мало. Благодаря этому котировки акций Apple за пять дней выросли на 10%. Тем не менее очереди в магазины Apple были уже не такими большими, как раньше, так как многие смартфоны были раскуплены по предзаказам читать на WSJ.com читать на FT.com

Квартальные прибыль и выручка Oracle немного выросли благодаря хорошим результатам в облачном бизнесе. Но акции компании подешевели из-за ухудшения прогноза прибыли в текущем квартале читать на WSJ.com читать на FT.com

Власти США в четверг объявили об отзыве 1 млн смартфонов Samsung Galaxy Note 7, так как те могут взорваться из-за дефекта аккумуляторов читать на FT.com

Занимающийся 3D-печатью стартап Carbon привлек в четверг инвестиции на $81 млн. Среди его стратегических инвесторов General Electric, BMW и Nikon читать на FT.com

Потребительский рынок

Такие развивающиеся страны, как Россия, Бразилия, Индия и Нигерия, не могут реализовать потенциал своего туристического сектора, выявило исследование «Ренессанс капитала». Их доходы от туризма не превышали 1% от ВВП в 2015 г. Туристов отталкивают от них обременительные требования для получения визы читать на FT.com

Unilever ведет переговоры о покупке производителя потребительских товаров Honest, сооснователем которого является Джессика Альба. Согласно источникам размер сделки может превысить $1 млрд читать на WSJ.com

Вернер Бауманн, занимающий пост гендиректора Bayer меньше пяти месяцев, только что заключил главную сделку в своей карьере. Теперь его карьера будет зависеть от его способности завершить покупку Monsanto за $57 млрд и того, окажется ли она удачной читать на WSJ.com

Некоторые акционеры Bayer скептически относятся к сделке по покупке Monsanto. Это связано не только с тем, что известная фармацевтикой Bayer станет больше вовлечена в сельскохозяйственный бизнес, но и с беспокойством по поводу финансирования сделки и других рисков читать на FT.com

Недвижимость

Британский рынок недвижимости стабилизируется после шока, вызванного Brexit. Но представители отрасли все равно предупреждают о возможном продолжительном ухудшении ситуации на рынке читать на FT.com

Менеджмент

После призывов правительства Германии немецкие компании стали пытаться нанимать беженцев. Но найти подходящих кандидатов оказалось непросто, поэтому лишь немногие из них устроились на работу читать на WSJ.com

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