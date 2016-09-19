Адвокат обжаловал заочный арест Слободина

Адвокат бывшего гендиректора «Вымпелкома» Михаила Слободина подал жалобу на его заочный арест, сообщает «Интерфакс».

«Конечно, я уже подал жалобу», - сказал агентству адвокат Слободина Сергей Коптяков.

Городской суд Сыктывкара 15 сентября заочно арестовал Слободина на два месяца. Ранее его объявили в федеральный розыск по делу о взятках бывшему руководству Республики Коми – он проходит по делу как обвиняемый по ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере).

Бизнес-омбудсмен Борис Титов ранее заявил, что сотрудники правоохранительных органов допустили нарушение в части преследования и подготовки материалов для последующего затем со стороны суда заочного ареста Слободина. По его мнению, ст. 108 УПК РФ (заключение под стражу) может быть избрана, только когда нет возможности применить более мягкую меру пресечения.

В правоохранительных органах решение об аресте Слободина объяснили тем, что не было оснований смягчать ему меру пресечения, потому что он скрылся от следствия. Объявить в международный розыск по линии Интерпола обвиняемого можно только в том случае, если выдана санкция на его заочный арест.