Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 19 сентября 2016 года

Политика

Правящая партия «Единая Россия» снова одержала победу на парламентских выборах, но явка в этот раз оказалась низкой читать на WSJ.com читать на FT.com читать на FT.com

В Крыму на выборах в Госдуму не наблюдалась того энтузиазма и явки, что были на референдуме в марте 2014 г. читать на FT.com

Перемирие в Сирии оказалось под угрозой после того, как возглавляемая США коалиция в воскресенье по ошибке атаковала силы сирийского правительства читать на WSJ.com читать на FT.com читать на FT.com

Около 40 человек пострадали из-за взрыва в Нью-Йорке и ножевой атаки в Миннесоте на выходных, а в Нью-Джерси были обнаружены взрывные устройства. Ответственность за атаку в Миннесоте взяло на себя «Исламское государство» (запрещено в России), а во взрыве подозревается американец афганского происхождения читать на WSJ.com читать на FT.com

Еще несколько лет назад о нынешнем лидере Северной Кореи Ким Чен Ыне было мало что известно, и некоторым казалось, что он будет слабым. Но он укрепляет свою власть, при этом копируя стиль и внешний вид своего деда Ким Ир Сена читать на WSJ.com

Экономика

Снижение импорта США угрожает экономическому росту развивающихся стран, в особенности Китая читать на FT.com

Протекционистская торговая политика Дональда Трампа приведет к рецессии в США, сказано в исследовании Института мировой экономики Питерсона. При этом политика Клинтон тоже нанесет вред экономике, считают его специалисты читать на FT.com

Банк Японии на этой неделе может еще сильнее опустить ключевую процентную ставку, которая и так является отрицательной. Но также центробнак рассматривает менее экстраординарные шаги и может внести изменения в программу покупки гособлигаций читать на WSJ.com

Индустрия

Существенное замедление роста мировой торговли сильно ударило по китайским портам читать на FT.com

Китайские компании не сокращают производство алюминия, некоторые даже увеличивают. Также они все активнее работают с автомобильной и авиакосмической отраслями. Это угрожает производителям из других стран и может снова привести к падению цен, которые несколько восстановились после снижения в 2011-2015 гг. читать на FT.com

Около трети кораблей обанкротившейся Hanjin Shipping отгрузили контейнеры в порты по всему миру. Это снижает угрозу срыва поставок перед праздничным сезоном в конце года читать на WSJ.com

Airbus готовится в октябре представить новый план реструктуризации и сокращения расходов, чтобы компенсировать потери, связанные с A380 и другими программами читать на FT.com

Избыток машинного оборудования создает проблемы его производителям, и он может оказаться долгим, так как эта техника может служить более 25 лет. Многие компании сейчас предпочитают арендовать такую технику, а не покупать новую читать на WSJ.com

Автомобили

Тысячи рабочих двух заводов General Motors начнут забастовку, если концерн и канадский профсоюз не придут к соглашению к концу понедельника читать на WSJ.com читать на FT.com

Mercedes-Benz Trucks в партнерстве с Krone представит в четверг компоненты, которые должны снизить расход топлива и вредные выбросы у грузовиков читать на FT.com

Стартап Oxbotica, отделившийся от Оксфордского университета, бросает вызов Google, разрабатывая полностью самоуправляемый миниавтомобиль. При этом внимание привлекает не сама по себе машина, а разрабатываемая Oxbotica технология искусственного интеллекта, позволяющая автомобилю учиться на своих ошибках читать на FT.com

Энергоресурсы

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо в субботу предупредил, что члены картеля не примут решения об ограничении нефтедобычи на встрече в Алжире, так как переговоры будут неофициальными читать на WSJ.com

Нефть в понедельник утром подорожала после того, как в Ливии на выходных возобновились сражения в портах, экспортирующих нефть читать на WSJ.com

Международные кредиторы обеспокоены решением правительства Украины взять «Укртрансгаз» под контроль министерства экономики. Министерство уже контролирует «Нафтогаз», поэтому это нарушает энергетическое соглашение, подписанное Киевом для интеграции с ЕС. Из-за этого «Нафтогаз» может не получить займ на $500 млн от Всемирного банка читать на FT.com

Еврокомиссия начала расследование в отношении французской Engie из-за ее налоговых соглашений с Люксембургом читать на FT.com

Несмотря на огромные резервы сланцевых нефти и газа и возможности для выработки возобновляемой энергетики, Аргентина до сих пор страдает из-за нехватки мощностей и предложения электроэнергии читать на FT.com

Финансы

Рынки акций и облигаций России показывают сильный рост в этом году несмотря на рецессию и санкции читать на FT.com

Глобальная эмиссия облигаций с начала года составила уже $4,88 трлн, согласно Dealogic. Это ее самое высокое значение за такой период с 2007 г., и этому способствуют низкие процентные ставки и программы скупки облигаций центробанков читать на FT.com

На фоне высоких цен на золото многие жители Индии стремятся продать свои старые ювелирные украшения. Это поспособствовало снижению импорта золота в страну, которая соперничает с Китаем за звание крупнейшего рынка золота, более чем на 50% за первые восемь месяцев года читать на WSJ.com

Президент Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен, давний сторонник мягкой денежной политики, теперь обеспокоен, что из-за низких процентных ставок ситуация на финансовых рынках может выйти из-под контроля, в частности на рынке коммерческой недвижимости читать на WSJ.com

Способность «чувствовать нутром» помогает добиваться успеха трейдерам, выявило исследование, в котором участвовали ученые Кембриджского университета читать на FT.com

Технологии

Все больше людей уже имплантируют себе под кожу электронику, на которой хранится информация или которая используется как ключи читать на WSJ.com

В Сингапуре компании и организации из сектора услуг пытаются решить проблему нехватки сотрудников с помощью роботов с искусственным интеллектом. Правительство их в этом поддерживает, предоставляя субсидии читать на FT.com

Samsung Electronics продает доли в других технологических компаниях, чтобы покрыть расходы, связанные с глобальным отзывом смартфонов Galaxy Note 7 читать на WSJ.com

Китайский производитель фитнес-трекеров Huami стремится привлечь дополнительные инвестиции, в результате чего может быть оценен в $1 млрд. Huami по объемам продаж уступает только Fitbit и является партнером производителя смартфонов Xiaomi читать на FT.com

Sony готовится выпустить в октябре шлем виртуальной реальности, который будет минимум на $200 дешевле устройств двух главных конкурентов – Vive от HTC и Oculus Rift от Facebookчитать на FT.com

Федеральное управление авиации США (FAA) может заняться регулированием коммерческих космических полетов вместо министерства обороны США читать на WSJ.com

Точка зрения

Люди больше не будут пользоваться бумагой в офисах, прогнозировалось еще 40 лет назад. Однако эти прогнозы оказались неверны, и лишь в последние годы наблюдается стабильное сокращение ее использования на 1-2% в год на фоне распространения планшетов и смартфонов. Этот тренд подчеркивает, как медленно меняются бизнес-процессы, пишет технологический обозреватель WSJ Кристофер Мимс читать на WSJ.com

Медиабизнес

В главных номинациях на 68-й церемонии вручения теленаград «Эмми» праздновали успех в основном прежние победители. «Игра престолов» стала рекордсменом по общему числу наград среди сериалов читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Если McDonald's постигнет судьба Apple, сети ресторанов необходимо будет доплатить налоги Люксембургу примерно на $500 млн, по оценкам FT читать на FT.com

Около 100 000 человек умерли в Юго-Восточной Азии из-за смога, распространившегося в регионе в 2015 г. после лесных пожаров в Индонезии, выявило исследование. Пожары вызваны тем, что владельцы плантаций сжигают леса, чтобы освободить территорию для сельского хозяйства или производства пальмового масла читать на FT.com читать на WSJ.com

Непонятные карантинные правила в Египте фактически убрали крупнейшего мирового импортера пшеницы с мирового рынка, что еще больше ухудшило ситуацию на нем. Производители и так страдают из-за низких цен вследствие больших урожаев читать на FT.com

Конгломерат Koch Industries впервые выходит на американский рынок средств для уборки дома размером $25 млрд, где она будет конкурировать с Procter & Gamble и другими гигантами. Компания начнет продавать средство для чистки ковров под брендом Stainmaster читать на WSJ.com

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